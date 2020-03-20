关于宝宝尿频，一篇说清！

在孩子成长过程中，一些父母会发现孩子出现尿频的症状，具体表现为一天之中排尿次数增加、尿量增加、小便时疼痛等等，这也使父母为此苦恼不已。事实上，小儿尿频是一种常见的疾病，造成这一现象有不同原因，只有对症下药才能药到病除。接下来，就跟着育姐一起来详细了解下：

了解小儿尿频

小儿尿频是指年龄较小的孩童由于新陈代谢旺盛，或者一天内饮水量过多而导致膀胱无法承受尿量，使排尿量与排尿次数增加。造成这一现象出现的原因有两种，一是生理性原因，另一种是病理性原因，由于孩子症状严重程度不一样，小儿尿频对孩子生活影响也不一样。病理性小儿尿频常见的症状是只增加排尿次数，不增加尿量，并在排尿过程中有尿急、尿痛的问题；生理性小儿尿频不止增加排尿次数，也会增加尿量，在排尿过程中并没有任何不适感，如果孩子被其他事情吸引了注意力，尿频症状也会自然消失。

造成小儿尿频的原因

1.膀胱有炎症。孩子之所以会排尿是因为尿量超出了膀胱所能承受的负荷，膀胱把这一现象传输到大脑，使孩子产生尿意。但是如果膀胱有炎症，那么大脑就会受到错误的信息，增加排尿次数。

2.包皮过长。如果男孩子有尿频现象，父母不妨带他检查一下，看是否是包皮过长造成的。包皮过长再加上清洁力度不够，很容易使男孩子患上包皮龟头炎，增加排尿次数。

3.饮用过多含糖量饮料。如果孩子含糖量饮料饮用过多，也会出现尿频症状。这是因为孩子由于年龄小，膀胱未发育健全，尿量过多的储存在膀胱内，为了缓解压力，大脑会自动给出排尿的反应。因此在日常生活中，小编建议父母尽量不要让孩子饮用过多的含糖饮料，否则孩子的血糖浓度过高，不仅容易出现尿频症状，甚至诱发糖尿病。

4.孩子精神原因。如果孩子精神过于高度集中，也会出现尿频症状。因此在平时的生活中，父母要避免突然对孩子提高嗓音说话。

总之，小儿尿频虽然常见，但如果不加以重视仍然会危及孩子的健康。以上是小儿尿频的概念和造成这一现象出现的原因，父母要根据不同的症状予以治疗，这样才有利于孩子彻底康复。

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