宝宝的衣服怎么洗？要不要跟大人分开洗？这篇说的很详尽

宝宝出生后，照顾好他成为了全家人的首要任务，其中关于“宝宝衣服怎么洗”可是让很多妈妈纠结！宝宝衣服要不要跟大人分开洗？有必要用专业洗衣液吗？需要每件都消毒吗？等等等等。别着急，接下来育姐就为大家一一解答：

宝宝的衣服怎么洗？记住这几点

宝宝皮肤娇嫩，大家在给他清洗衣物时，应注意以下几点：

1.和大人的分开洗

3岁以下宝宝皮肤发育尚未完全，具有抵抗力弱，易过敏，易吸收外物的特点，而大人每天在外面活动，衣服上沾到的细菌较多，如果衣服混在一起洗，就有可能让大人衣物上的细菌附着在宝宝的衣服上，导致宝宝患上皮肤炎症，影响身体健康。因此，宝宝的衣服应单独清洗，不要和大人的衣服一起洗！

2.新衣服先洗后穿

现在市场上存在着大量的不合格童装，而这些不合格童装在制作过程中常常会加入荧光剂、甲醛、笨等有害物质。新衣服没有洗就直接穿，如果宝宝尤其是口欲期的宝宝把衣服放在嘴里“品尝”，有害物质就会趁机伤害到孩子。

建议大家，要到在正规商场、电商旗舰店购买品牌口碑佳、质量良好的童装，并且买回家后进行清洗，经过阳光消毒后再给宝宝穿。

3.内衣外衣分开洗

宝宝经常被大人抱着，外衣上难免会沾染到各种病原体和微生物。育姐建议大家将宝宝的外衣和内衣分开洗，并且先洗内衣再洗外套。请注意，不要同时将外衣和内衣放在一个盆里浸泡，以免发生交叉感染。

4.用专用洗衣液洗

大人用的洗衣液碱性较大，而且含有荧光剂等有害成分，不可以要用来洗宝宝的衣服。如果使用含铝含磷较高的洗涤剂给宝宝洗衣服，还有可能会妨碍宝宝对钙质的吸收。因此，建议大家购买宝宝专用洗衣液。建议选择香味较淡的一款，另外，洗衣服时应按说明要求适量添加洗衣液，千万不要过量使用，以免水中的污垢再次附着在衣服表面。

5.发现污渍立即清洗

宝宝的衣服经常会沾染到果汁、蔬菜汁、牛奶等污渍，大家发现后应立即清洗，以免这些污垢渗入衣服纤维之中，变得更难清洗。

6.尤为重视漂洗

在清洗衣服的过程中，漂洗是非常重要的一个环节。千万不要以为，衣服上没有泡沫就是洗干净了。宝宝的衣服应反复用清水漂洗两三次，直至水变清澈为止。如果洗衣液残留在衣服上，会给宝宝带来更大的伤害。

7.不要使用漂白剂

漂白剂中含有荧光剂，不仅很难祛除，而且长时间接触皮肤会造成不良刺激，引起瘙痒和疹子。如果漂白剂进入宝宝体内，还会与蛋白质结合在一起，变得很难排出体外。

8.衣服要放在阳光下消毒

阳光是天然的消毒剂，不会对人体产生副作用，宝宝的衣服洗完后应放在阳光下暴晒。如果天气条件不允许，可以用烘干机将衣服烘干。

请注意，宝宝衣服晾晒时，应选择人员来往较少的地方，以免人员行走时带来的灰尘以及人体的油脂污染刚洗好的衣服。

如何清除宝宝衣物难洗污渍？小技巧请收好

宝宝衣物上残留一些难洗的污渍，往往会让妈妈们头疼。下面育姐给大家分享几个清洗技巧，赶紧来学习一下：

1.果汁渍

先将衣服放在苏打水中浸泡，10-15分钟后将衣服取出，用洗衣液进行清洗。

2.奶渍

先把衣服放在冷水里清洗一下，然后用洗衣液进行搓洗，最后用清水冲洗干净即可。

3.汗渍

准备40℃上下的温水在里面兑入适量洗衣液，将脏衣服放在温水中浸泡15分钟。浸泡后的衣服更好洗，洗得还更干净。

4.血渍

发现宝宝衣服上沾有血渍，应马上将衣服放到冷水中清洗。接着在水中倒入一点柠檬汁再加入一点食盐进行搓洗，这样就可以把血渍完全清洗干净了。

5.葡萄渍

宝宝衣服沾上葡萄渍后，要先将衣服放在白醋中浸泡，然后用大量的清水进行冲洗。请注意，清洗时不要使用皂类。

6.尿渍

宝宝尿裤子，大家可以在发黄的尿渍上涂抹一些食用酵母，放置几分钟后，按平常洗衣服的办法进行清洗即可。

7.酱油渍

衣服上有酱油渍，处理方法很简单，直接找来碳酸饮料倒在有污渍的地方，然后反复搓揉，就可以有效去污。

8.青菜青草渍

在水中放入食盐，等食盐化开后放入衣物进行搓洗。用盐水清洗青菜青草渍，效果不错哦~

9.呕吐物

先用水把残留在衣服上呕吐物冲掉，接着放在冷水中清洗。洗的时候使用婴儿专用的洗衣液，这样去污效果好。

10.油脂

在衣服有油脂的地方涂抹牙膏，放置5分钟后再进行清洗，一般就能把油脂给洗掉了。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)