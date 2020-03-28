孩子频繁眨眼怎么回事？请这么办

眼睛是孩子心灵的窗户，也是孩子探索、认识这个世界的最重要媒介，非常重要。不过，在孩子成长过程中，眼睛的健康问题总令人担忧，比如很多孩子有频繁眨眼的情况。孩子为什么频繁眨眼?孩子频繁眨眼该怎么办呢?下面就将揭晓答案。

孩子为何频繁眨眼?

1.神经性眨眼

支配眼轮匝肌的神经纤维如果受到刺激，那么就会收缩频繁，这样也会导致孩子频繁眨眼。

2.形成了习惯

有些孩子频繁眨眼其实不是病，而是因为习惯使然。当孩子看到有人频繁眨眼时，也跟着模仿，久而久之也频繁眨眼。

3.炎症

孩子频繁眨眼，有可能是因为眼睛受病毒、细菌、衣原体等感染，导致患角膜炎、结膜炎等疾病。一般来说，如果眼睛有炎症，孩子眨眼的次数不仅增多，还会伴有流泪、发痒、眼睛发红等症状。

4.眼睛疲劳

如果孩子眼睛有近视、远视、散光等问题，那么频繁眨眼能够调整眼球曲率，从而能够让视觉更清晰。因此有些孩子近视但没戴眼镜时，就喜欢频繁眨眼。另外，孩子们如果用眼过度，比如看电视、看书用眼过多也会出现频繁眨眼的问题。这个时候家长就要督促孩子休息。

5.多动症

孩子频繁眨眼还可能是因为有多动症。有多动症的孩子，可能频繁眨眼的同时还会耸肩、歪嘴、皱额，甚至骂人、发出怪声、骂人等。如果孩子出现这样的问题，治疗要以行为矫正为主。家长人要配合医生，帮助孩子学会自我控制。需要注意的是，也不能太心急，要以诱导为主，不然会适得其反。

6.其他

孩子如果先天性眼睑内翻或者倒睫，那么孩子也会出现经常眨眼的症状。

孩子频繁眨眼怎么办?

首先，作为家长大家要做好正确预防，呵护好孩子的眼睛健康。孩子如果已经出现频繁眨眼的问题，那么一定要引起重视，对引起原因做出正确判断。如果孩子是因为眼部疾病引起频繁眨眼，那么人工泪液可以帮助解决问题;如果孩子是因为有不良习惯导致眨眼，那么家长要起到监督作用，督促孩子改掉不良习惯;如果孩子是因为用眼过度，那么家长适时要提醒孩子休息，还可以给孩子吃一些有益眼睛的水果和蔬菜……

总之，如果孩子眨眼频繁，家长不要操之过急，要找出孩子频繁眨眼的原因，再对症下药!

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