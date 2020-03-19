家长注意！这款退烧药终于被禁了

你小时候发烧吃过安乃近片吗？

1920年安乃近由德国人发明，并于1922年上市后，在全球得到广泛运用，适应症为用于高热时的解热，也就是俗称的退烧药。在我国医疗资源匮乏的年代，一度被当作“退烧神药”来使用，我们很多人小时候都吃过。

但随着时间的推移，安乃近的副作用也逐步被大家发现。

上世纪 30 年代，瑞典就有了关于安乃近的不良反应的报告。从那时起，一些国家陆陆续续禁用了安乃近。

1977 年，美国 FDA 因为安乃近严重的副作用，一口气从市场上撤掉了安乃近的全部剂型。

随后，日本、澳大利亚、伊朗以及好几个欧盟成员国等 30 多个国家接连禁用了安乃近。

但我国许多地方，临床一直还在继续使用。

今年3月17日，国家药监局终于出手了！

国家药监局发布《关于修订安乃近相关品种说明书的公告（2020年 第34号）》。其中，《安乃近片说明书修订要求》中指出，安乃近片可能引起血液系统严重不良反应，如粒细胞缺乏症、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等。还可能引起严重过敏反应，如重症药疹、过敏性休克等。一般不作为首选用药，仅在病情急重，且无其他有效药品治疗的情况下使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】项修订为：

1.妊娠早期和中期妇女不建议使用，妊娠晚期妇女禁用。

2.安乃近的代谢产物可进入乳汁，哺乳期妇女不宜应用。

【儿童用药】项修订为：

本品禁用于18岁以下青少年儿童。

除此之外，国家药监局还特意发布了另一条公告，要求禁止销售、生产和使用安乃近注射液、安乃近氯丙嗪注射液、小儿安乃近灌肠液、安乃近滴剂、安乃近滴鼻液、滴鼻用安乃近溶液片、小儿解热栓。

安乃近系列除了口服剂外，正式告别了历史的舞台。

那么安乃近不能吃，孩子退烧可以吃什么药呢？

目前，世界卫生组织（WHO）对全球儿童推荐的退烧药只有这两种：

对乙酰氨基酚可用于 2～3 个月以上的宝宝

布洛芬可用于 6 个月以上的宝宝

还有，当宝宝出现发烧症状，家长要做到3点：

1.让宝宝多睡觉，帮助宝宝恢复体力。

2.适当减少喂食，可以少食多餐，多喂水。可以给宝宝做一点米汤水、果汁、藕粉、面食、牛奶或者粥等半流质食物。母乳宝宝可以在两次喂奶间隙稍微喂点水，奶粉宝宝则可以把奶粉稍稍调稀一些。

3.宝宝发烧时，身体排汗会增多，需要帮宝宝及时换内衣，避免汗湿的衣服让宝宝受凉不舒服。此外，妈妈们可以用淡盐水帮助宝宝清洁口腔。

此外，当宝宝出现以下情况，请立即送他去医院：

1.0-3个月内的小宝宝，只要发烧就送医

2.发热体温>39℃；

3.发热伴有精神状况的改变，比如精神萎靡、嗜睡、昏睡、昏迷；

4.发热伴有呕吐、腹泻、抽搐、身体疼痛；

5.发热伴有皮疹；

6.2岁以下持续发烧>2天；2岁以上持续发烧>3天；

7.既往有高热惊厥史的宝宝；

8.脱水：口干、尿少、眼球凹陷。

9.发烧伴有其他可疑症状。

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