睡觉出汗、打呼、磨牙，宝宝这些小动作暗藏讯息

很多家长会注意到宝宝在晚上睡觉时，总会有些小动作，比如：磨牙、抓屁股、甚至发出些许呼声。家长们可要留意这些“小动作”，不仅仅是宝宝睡觉好动，这些小动作其实也透露了宝宝身体的讯息。

易出汗

宝宝睡觉易出汗，可以分为两种情况：生理性出汗和病理性出汗。生理性出汗多因为宝宝本身新陈代谢快，而且也比较好动，容易出汗。若室温过高或睡觉盖的被褥及衣物过厚，更会让宝宝出汗。病理性出汗表现在出虚汗、盗汗，多是因为宝宝身体缺少营养，缺钙等。

睡觉有呼声

大人因为劳累，因此晚上睡觉会打呼。那么这是不是说宝宝早上玩得太累，没有精力，打呼了，说明晚上睡的好，睡得香呢？其实不然，宝宝睡觉打呼分以下情况：

1.由于宝宝喉头软骨发育未成熟，因此睡眠呼吸时，气流流动导致软骨收缩，产生呼声，常见于新生儿身上。平时带孩子多到户外晒晒太阳，有助于钙吸收，加快喉头软骨发育。

2.宝宝睡姿若常常采取仰着的方式，舌根朝后，咽喉窄小，呼吸不畅便有呼声。

3.宝宝感冒也会导致鼻部堵塞，喉部有异物，从而打呼。

4.宝宝超重，有肥胖问题，也会有打呼的情况。宝宝若过胖，咽部肉体肥厚，咽喉呼吸道受到压迫导致。

5.若宝宝睡觉打呼有一段时间了，家长要首要考虑是否宝宝鼻咽处腺样肥大。这类宝宝很多用嘴呼吸，长期张口呼吸，严重者影响面部发育，牙齿畸形等，甚至引起呼吸停止时间过长，缺氧，直接影响到脑部发育。

磨牙

宝宝磨牙，家长第一想法便是肚里有虫。事实上，会导致磨牙的原因还有很多，比如：消化不良、情绪波动。

1.宝宝睡前吃的太多，肠胃负担加重，食物消化缓慢，带动宝宝的咀嚼肌伸缩，牙齿便会摩擦。

2.宝宝睡觉时太过兴奋、受到惊吓等过大的情绪波动也会造成磨牙。

3.宝宝肚中有虫，肠道受到刺激，产生反射反应，导致咀嚼肌不断收缩，帮助宝宝清虫要遵医嘱下进行治疗。

4.孩子牙齿发育不良，上下牙齿不能完全闭合，也会磨牙。

忽然抽搐

成年人睡觉有时也会抽搐一下，这时由于大脑在巩固神经与肌肉相互间的联系，称为“入睡抽搐”。还有一种情况，宝宝抽搐是因为自身缺钙，导致神经兴奋性增大，宝宝睡觉易多汗，惊醒，甚至会有肋骨外翻的严重情况。

抓屁股

宝宝晚上睡觉时会有意无意地抓挠屁股，家长可以观察宝宝的肛门处是否有蛲虫在动，呈白色线头大小。蛲虫在晚间活动，在宝宝肛门四周产卵，感到瘙痒，因此宝宝便会挠。

在光线下睡觉

有的家长会给宝宝开灯睡觉，这会影响孩子的身高发育。夜间是宝宝分泌生长激素的最佳时间，灯光会影响这一过程，而且睡觉的最佳环境就是夜晚。家长可以等宝宝完全入睡后，悄悄把灯关掉或开一盏灯光微弱的小夜灯。

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