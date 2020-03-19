不得不说，产后第一次尿尿，真的很难……

相信每一位宝妈对产后第一次尿尿都印象深刻，明明很想尿尿，但身体就是不受控制，完全尿不出，这该怎么办？别急，育姐这就有一些经验之谈：

产后4-6小时，需正常排尿

在孕期，为满足胎儿生长需求，女性的子宫逐渐增大，压迫到膀胱。在分娩时，膀胱也会受到不同程度的挤压，尿道暂时出现水肿或是充血情况，无法正常排尿，女性易患上尿潴留，对子宫收缩造成影响的同时还会引发产后出血。因此，产后需要及时排尿。

若是顺产，产后4-6小时就可以自主排尿，排尿时观察尿量是多是少，排尿是否顺利。若是剖腹产，尿管撤除后的4-6小时应该会有尿液排出，超过8个小时还没有排尿，那么就需要插尿管帮助排尿。

掌握这些技能，产后顺利排尿

1.适当诱导尿意

有些新妈妈明明想要尿尿，但是却怎么也尿不出来，就算尿出来也排不干净，真是很头疼。建议这种情况可以适当引导尿意，比如在排尿时将水龙头打开，听到声音，有可能就能尿出来。如果这种方法没有作用，那么试试热敷，按摩小腹，或者用热水散发出来的热气熏一下私处，这样或许可以轻松排尿。

2.创造舒适轻松的环境

产后女性需要好好休息，尽可能地创造轻松舒适的环境。亲朋好友在探望之后要及时离开，让新妈妈可以好好休息。现在很多医院病房都有独立的卫生间，如果病房没有独立卫生间，家人也可以买个便壶在病房里排尿。

3.女性需根据实际情况而为

生孩子需要消耗大量的体力，女性产后身体都比较虚弱。相比剖腹产的妈妈，顺产妈妈感觉会更好点。由于产后伤口疼痛，剖腹产女性第一次下床很困难，如果实在无法下床，也不要勉强自己，在床上尿尿也是可以的，产后第一泡尿是非常关键的，大家一定要加油啊~

如果上面这些方法都没有办法排尿，需立即寻求医生的帮助，必要时插上尿管排尿。

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