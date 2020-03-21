“背奶族”看过来，这七点务必要留心！

产假结束后，女性就要重回职场上班，做起背奶妈妈。但是，你知道吗？背奶也有很多讲究，下面这些注意事项各位可要记住哦~

1.母乳不要装得太满

不管是用奶瓶还是储奶袋，母乳都不要装满。如果用存储袋，母乳在受冷膨胀后很容易胀破袋子，而且装满也会容易漏。

2.挤奶前注意卫生

宝妈在挤奶前要将手清洗干净，清洗乳房周围，保持干净。如果是用吸奶器，建议先用清水清洗，然后再用热水烫，确保挤奶工具的卫生与干净。

3.存放器具要合适

有些宝妈喜欢用金属器具来装母乳，但这样会影响母乳质量。选择玻璃器具遇热遇冷容易破裂，建议宝妈最好选择专用的存储袋储存奶水，封闭性强，用完也可以直接扔掉。

4.按照日期存放

每次保存母乳之前，可以在储存器上面做好标记，标注好时间。

5.存放母乳注意温度

25°常温下，母乳可以保存4个小时，15°可以保存1天，4°可以保存2天，如果是-5°，可以保存3-6个月，如果是在-20°可以保存6-12个月。

6.温奶要注意方法，避免受热不均

有些宝妈喜欢直接放在火炉上，这样会破坏母乳里面的免疫因子，如果使用微波炉，也会造成奶水受热不均，因此，建议宝妈采用温奶器温奶。

7.注意解冻方法

存放在冰箱里面的母乳在给宝宝喝之前先解冻，但也要注意方法，先用冷水冲洗，然后再逐渐加热水，摇晃容器使其受热均匀。

在存奶方法上，宝妈还是要多加注意，以免影响母乳质量。

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