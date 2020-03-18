美国一儿童患新冠肺炎，曾接触球星戈贝尔

据波士顿新闻网报道，3月13日，美国罗德岛警方对外界透露，当地一名儿童被确诊患上了新冠肺炎。据了解，这名儿童前不久向NBA球星鲁迪·戈贝尔索要签名，而戈贝尔随后被查出感染了新冠肺炎。警方还表示，目前还不能确认患儿是否因此患病。

两名儿童被确诊感染，一人曾向戈贝尔要签名

3月13日，罗德岛州韦斯特利镇警察局长肖恩·莱西在新闻发布会上表示，该州已经有14人被确诊患上了新冠肺炎。在新确诊的患者中，有两名来自韦斯特利镇的儿童，其中一人是学前班学生，另一人为小学二年级学生。据了解，这两名儿童并不在同一家学校就读，目前他们和家人正在家中隔离。

发布会上有记者问这两名儿童为何会被感染。莱西表示，其中一名儿童最近乘坐巴哈马的一艘游轮外出旅游，另一名儿童上个星期曾去波士顿观看NBA球赛，并向其中一名球员索要签名。尽管莱西并没有在发布会上直接说出球员姓名，但他在接受媒体采访时透露，这名球员就是戈贝尔。

戈贝尔赛前故意摸遍话筒，随后向公众道歉

据悉，3月6日，爵士队和凯尔特人队在波士顿的TD花园球馆进行了一场比赛。3月11日，爵士队员戈贝尔被查出感染了新冠肺炎病毒，成为第一位被确诊患病的NBA球员。随后，NBA宣布本赛季剩余比赛全部暂停进行。12日，另一名爵士队队员多诺万·米切尔被确诊患上了新冠肺炎。

3月12日，TD花园球馆发布声明表示，卫生官员认为，根据目前的情况分析，3月6日进行的比赛导致凯尔特人队队员、现场工作人员和观众感染新冠肺炎病毒的几率很小。

据悉，按照原本的赛程，爵士队将于3月11日与雷霆队进行对决。在赛前的新闻发布会上，戈贝尔故意把台上的话筒都摸了一遍。随后，他被感染的消息传来，这场NBA球赛在开打前被取消了。

3月13日，戈贝尔为自己的不当行为向公众道歉。

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