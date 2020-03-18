春天是长个黄金季，给宝贝这么吃就对了

随着疫情渐渐消散，又到了春暖花开的季节。每年的这个时候，都是孩子窜个头的黄金期。那么孩子长高的秘籍又是什么？

有人会说身高当然随父母啦。甚至还有网友经常留言：爹挫挫一个，娘挫挫一窝。把锅都砸到妈妈身上。

实际上遗传因素当然会影响孩子的身高，但并不是唯一的影响因素。其它还包括：运动、营养、生活环境等后天因素影响。

其实举一个简单的例子，大家就能明白：亲兄弟中身高差距巨大的也大有人在。

篮球之神迈克尔乔丹身高1米98，而他的哥哥拉里乔丹只有1米73，两人差了足足有25cm。

乔丹一家六口站在一起，别的家庭成员的身高都不超过1米8，迈克尔小朋友可以说是“鹤立鸡群”了。

同样的还有现役NBA球星191cm的威少和他1米7出头的弟弟。

卡戴珊姐妹中： 179cm的肯豆和152cm的考特尼。

妹妹腿刚好到姐姐的腰~

所以说大家也别抱着遗传就对孩子的身高问题佛系对待啦，后天的努力也很重要滴。

在孩子的成长过程中，6岁以前成长最快。若是在这个时候没有均衡地摄取营养或者是得了什么影响生长的疾病的话，对孩子影响非常大。一般来说，每年长5cm以上才算是正常生长速度。

当孩子每年的身高增长少于5cm，较之同龄的孩子矮了10cm以上，就要注意了。一般来说，通过正常给孩子量身高和体重，比较标准值便可以判定孩子的生长速度是否正常。测量频率建议三个月一次。

那么春天如何让孩子长高呢？

除了充足的睡眠和适当的运动，就是要补充营养了。至于要补充哪些营养，听育姐给你一一道来：

蛋白质

★ 构成和修补人体组织，为宝宝的组织生长和更新提供营养。

★ 构成酶和激素的成分。酶蛋白，可促进食物消化、吸收和利用；某些激素是由蛋白质或其衍生物构成的，这些与宝宝的生长发育都密切相关。

食物来源

在以米面为主食的情况下，选用一些高蛋白且激素含量少的食物，如水产品，家禽，牛羊肉，豆制品，坚果等。

钙

★ 形成和维持骨骼、牙齿的结构。

★ 维持肌肉和神经的正常活动。

★ 参与血凝过程。

★ 参与调节或激活多种酶的活性作用。

食物来源

最常见的高钙食物就是牛奶。牛奶不但富含蛋白质，而且钙含量相当高。儿童每天喝半升牛奶，既补充蛋白质也补充钙。此外，早餐吃一个鸡蛋也很有必要。

锌

★ 人体如果缺乏锌，很多蛋白质和酶都会失去活性，各组织中细胞分裂和修复都不能完成。

食物来源

牡蛎、动物肝脏，花生和豆制品。

维生素A

★ 维持骨骼的正常发育。

★ 促进细胞生长。

食物来源

动物内脏、牛奶、蛋黄、菠菜、胡萝卜

维生素D

★ 促进小肠粘膜对钙的重吸收。

★ 促进骨组织的钙化，抗佝偻病。

★ 促进肾小管对钙、磷的重吸收。

食物来源

海鱼、动物内脏、蛋黄。此外，还可以通过晒太阳自我合成。

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