终于找到“减肥水果”啦，你吃对了吗？

可以说，水果是大自然的现成零食，其富含维生素、纤维和其他营养物质，帮助人们健康饮食。水果通常热量低，纤维含量高，这有助于减肥。吃水果能降低体重，降低患糖尿病、高血压、癌症和心脏病的风险。下面，育姐就给大家盘点生活中的几款“减肥水果”：

1.葡萄柚

葡萄柚是柚子和橙子的杂交种，半个葡萄柚只含有39卡路里，但提供了维生素C参考每日摄入量（RDI）的65%。更重要的是，葡萄柚的血糖指数（GI）较低，这意味着它会更缓慢地将糖释放到血液中，而这可能有助于减肥和维持体重。

2.苹果

苹果热量低，纤维含量高，每大果含有116卡路里和5.4克纤维。因为像苹果这样的低热量水果更容易被填满，所以在一天中你可以少吃其他食物。值得注意的是，苹果的饱腹感几乎是巧克力棒的三倍。研究表明，苹果最好全吃，而不是榨汁，以减少饥饿和控制食欲。有两项研究将苹果汁与减少脂肪含量联系起来，而对照饮料的卡路里含量相同。苹果多酚提取物（由水果的一种天然化合物制成）也与降低胆固醇水平有关。苹果可以通过各种方式食用，包括煮熟和生的。试着把它们加入冷热的谷类食品、酸奶、炖菜和沙拉中，或者烘焙。

3.浆果

浆果，如草莓、杨梅、黑莓等等，都是低热量营养的“发电厂”。一杯（152克）草莓含有50卡路里以下的热量，并提供膳食纤维，维生素C和锰。此外，吃浆果可能有助于降低胆固醇水平、降低血压和降低炎症，这可能对超重的人特别有帮助。新鲜或冷冻的浆果都可以添加到谷类食品或酸奶中作为早餐，混合在健康的冰沙中，混合到烘焙食品中，或拌入色拉中。

4.核果

核果，是一组季节性的水果，外部肉质，内部有一块石头或坑。它们包括桃子、油桃、李子、樱桃和杏子。核果低热量，但富含维生素C和A等营养素，这使它们对想要减肥的人非常有益。与薯条或曲奇等不健康的零食相比，核果是一种营养更密集、更具填充性的选择。核果可以新鲜食用，切碎在水果沙拉中，混合成丰盛的粥，甚至烧烤或添加到美味菜肴中。

5.百香果

百香果富含纤维、维生素C、维生素A、铁和钾以及丰富的膳食纤维。纤维减缓消化，帮助长时间感到饱胀，控制食欲。此外，百香果种子还提供了一种与降低血压和提高超重男性胰岛素敏感性有关的物质——皮茶素。对于减肥，百香果不可小觑。它可以单独食用，用作甜点的配料或填充物，也可以添加到饮料中。

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