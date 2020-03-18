又到草莓季，给孩子吃要注意这些事~

如今正是草莓大量上市的时候，小家伙们又可以大饱口福啦~不过，孩子吃草莓可是有很多需要注意的哦，我们一起来看看：

想不到吧，小小的草莓中含有很多的营养物质，有益于身体健康，非常适合给孩子吃：

促进大脑和智力发育

科学研究发现，维生素C可以改变细胞间的松弛与紧张状态，让脑细胞的结构更加稳固，有助于孩子大脑和智力发育。而草莓的维生素C含量是50-100mg/100g,比葡萄、苹果中的维生素C含量高10倍还多。

可以明目养肝

草莓中含有大量的胡萝卜素，人体消化吸收后可以将其转换成维生素A，对缓解孩子眼睛疲劳、养护肝脏很有帮助。

加快生长发育速度

草莓营养价值高，含有多种营养元素，比如蛋白质、糖类、苹果酸、柠檬酸、果胶、维生素B1、维生素B2、维生素C、钙、铁、磷等。其中，钙含量是苹果和鸭梨的3-5倍，磷含量是苹果的5倍。另外，吃草莓还能有效补充人体必需的黄酮类和纤维素。

孩子经常吃草莓，有助于神经神经系统、皮肤、骨骼的生长，促进身体的健康发育。

提升食欲帮助消化

草莓中的果酸、有机酸、果胶类物质不仅可以分解脂肪，提升食物，促进消化，还能加快肠胃蠕动和消化液分泌，帮助身体排出有害重金属和多余胆固醇，增强免疫力。

草莓香甜可口，深受孩子的喜爱。不过，在给孩子吃草莓时应注意以下几点：

1.彻底清洗

洗草莓，光用水冲洗可不行！如果用毛刷进行擦洗，不但容易把表皮弄破，还会使脏东西附着在果肉上。正确的清洗方法是：将草莓放在淡盐水浸泡10分钟，然后捞出用清水冲洗即可。盐水的杀菌效果很好，可以有效清洗草莓。

2.不要和海鲜类食物一起吃

建议不要讲草莓和海鲜类食物一起吃，有可能会引发不良反应。

3.一次不要吃太多

刚采摘下来的草莓很新鲜，但建议不要给孩子一次吃太多。如果出现过敏反应，应立即停止食用。

4.婴幼儿吃草莓要小心

孩子若首次吃草莓出现过敏反应，如果以后再吃，过敏反应可能会更加严重，因此建议六个月内不要吃，同时要告知照顾宝宝的家人，孩子对草莓过敏。

你也可以变着花样给孩子吃哦，下面就来分享两款草莓的美味做法，安排起来！

＊ 草莓莴笋丁炒虾球

将草莓洗净后切成小丁，将莴笋去皮后切成小丁，大蒜切片，生姜切丝，准备适量淀粉加水调好备用。在虾球中加入料酒、干淀粉、生姜丝腌制10分钟。

先在锅中倒入少量食用油烧热，加入蒜片炒香，再加入腌制好的虾仁翻炒。在另一锅中倒入食用油，放入莴笋翻炒，再倒入虾仁炒熟。加入草莓丁，用水淀粉进行勾芡，放入少量食盐调味即可给孩子食用。

＊ 草莓土豆泥

将新鲜草莓放入保鲜袋中压成草莓泥，将土豆切成小块放入锅中蒸熟。之后把锅里的水倒掉，再倒入适量黄油，开火再蒸2分钟。取出土豆将其压成泥，加入一半的草莓，再倒入奶酪和少量食盐，压碎。做好后，将剩下的草莓酱放在土豆泥上，就可以给孩子吃啦~

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