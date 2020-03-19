孕期禁做4件事，速度了解起来

我们都知道，孕妈妈是最辛苦的，因为在这一时期，孕妈妈不仅行动不便，在衣食住行上也要格外小心，惟恐一不小心就会损害胎儿的健康，影响胎儿的正常发育。接下来，就与大家说一说，在孕期女性不能做的那些事：

1.不能挑食

很多孕妈妈平时就有挑食的习惯，但是在孕期为了胎儿的身体健康着想，孕妈妈还是要均衡饮食，切不可挑食。因为胎儿的正常发育都是从妈妈身体内汲取营养，孕妈妈只有均衡摄取各类食物，才能使胎儿健康发育。

2.不能受热

在寒冷的冬天，洗热水澡的同时再蒸一个桑拿，是很多人都会选择的一种取暖方式。但是这样会影响受精卵正常着床，也会危及到胎儿的正常发育。受精卵刚刚形成胚胎的阶段，各项机能还比较脆弱，忽然处于高温状态下，不利于受精卵的神经系统发育。因此为了胎儿的健康着想，孕妈要尽量避免处于高温环境中。

3.不能情绪差

在孕期，由于体内各项激素水平的变化，再加上可能出现身体不舒服的情况，女性情绪较常人会差一些，这是正常现象。但是孕妈妈不能放任这种情绪一直存在，因为胎儿的健康发育与孕妈妈的情绪状况也息息相关。孕妈妈可以通过经常散步、听舒缓的音乐、对其他人倾诉等来疏解坏情绪。

4.不能去吵闹的地方

有些爱热闹的孕妈妈，在孕期也会去KTV、电影院等较吵闹的地方玩耍，这样也是不可取的。根据研究发现，胎儿在六个月左右时，听力已经发育。如果孕妈妈经常去吵闹的地方，会影响到胎儿的听力。

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