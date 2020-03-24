盘点天然“消炎药”，当妈必知！

炎症可以是好的也可以是坏的，一方面，它帮助你的身体保护自己免受感染和伤害。另一方面，慢性炎症可导致体重增加和疾病。研究表明，一些食物可以对抗炎症。

1.浆果

浆果是富含纤维、维生素和矿物质的小型水果。浆果含有称为花青素的抗氧化剂。这些化合物具有消炎作用，可以降低疾病风险。身体产生自然杀伤细胞（NK细胞），这有助于保持免疫系统正常运转。

2.多脂鱼

脂肪鱼是蛋白质和长链ω-3脂肪酸EPA和DHA的重要来源。尽管所有类型的鱼都含有一些ω-3脂肪酸，但这些脂肪酸鱼是最好的来源：鲑鱼、沙丁油鱼、鲱鱼、鲭鱼、凤尾鱼。EPA和DHA可减少炎症，从而导致代谢综合征、心脏病、糖尿病和肾病。身体将这些脂肪酸代谢成一种叫做分解素和保护素的化合物，它们具有抗炎作用。

3.西兰花

花椰菜营养丰富，这是十字花科蔬菜，还有花椰菜、芽甘蓝和甘蓝。研究表明，食用大量十字花科蔬菜与降低心脏病和癌症风险有关。这可能与它们所含抗氧化剂的抗炎作用有关。花椰菜含有丰富的萝卜硫素，这是一种抗氧化剂，通过降低细胞因子和导致炎症的NF-kB水平来对抗炎症。

4.鳄梨

鳄梨可能是少数几个值得称道的超级食品之一。它们富含钾、镁、纤维和有益心脏健康的单不饱和脂肪。它们还含有类胡萝卜素和生育酚，这与降低癌症风险有关。此外，鳄梨中的一种化合物可以减少年轻皮肤细胞的炎症。

5.绿茶

你可能已经听说绿茶是最健康的饮料之一。它可以降低患心脏病、癌症、阿尔茨海默病、肥胖症和其他疾病的风险。它的许多好处是由于它的抗氧化和抗炎特性，特别是一种叫表没食子酸儿茶素-3-没食子酸盐6（egcg）的物质。EGCG通过减少促炎细胞因子的产生和对细胞中脂肪酸的损害来抑制炎症。

6.辣椒

甜椒提供抗氧化剂槲皮素，它可以减少炎症性结节病患者氧化损伤的一个标志物。

辣椒含有芥子酸和阿魏酸，这可以减少炎症，并导致更健康的老化。辣椒和甜椒富含槲皮素、芥子酸、阿魏酸等抗氧化剂，具有较强的抗炎作用。

7.蘑菇

蘑菇热量很低，富含硒、铜和所有B族维生素。它们还含有酚类和其他抗氧化剂，提供抗炎保护。

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