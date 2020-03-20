盘点妊娠糖尿病的饮食误区，坑了太多人！

妊娠糖尿病是孕期常见的一种疾病，应对这种疾病，往往需要从饮食上入手，下面我们揭穿数个常见的人生糖尿病饮食误区。

1.碳水化合物是敌人

对妊娠糖尿病患者来说，重要的不是碳水化合物本身，而是碳水化合物的类型和摄入的碳水化合物的数量。并非所有的碳水化合物都是一样的。

2.含淀粉的食物是禁止食用的

含淀粉的食物含有碳水化合物，但并不都是禁止的。如上所述，选择高纤维、低加工的碳水化合物来获取需要的维生素和矿物质，同时还能控制血糖。

3.再也不能吃甜点了

偶尔吃一片蛋糕或饼干，也没关系，关键是适度和部分控制，有研究表明，过度限制自己最终可能导致暴饮暴食。建议去限制饮食中的其他碳水化合物，以达到安全的平衡。平均每人每餐应摄入45到60克碳水化合物。你可以通过浏览网上提供的过多的食谱，找到许多甜食的健康、低碳水化合物版本。

4.限制水果

妊娠糖尿病患者没有必要限制水果。虽然有些水果确实比其他水果含有更多的天然糖，但如果你坚持正确的比例，你可以享用其中的任何一种。

5.无糖产品是健康的

不要以为产品上的无糖标签会使其健康，它可能仍然含有大量的碳水化合物、脂肪或卡路里。一定要检查营养标签上的总碳水化合物含量。

6.脂肪不重要

美国心脏协会指出，患有2型糖尿病会增加心脏病发作和中风的风险。这一联系的部分原因在于许多糖尿病患者超重。他们通常也有高血压或不健康的血液胆固醇水平。为了降低患心脏病的风险，避免反式脂肪并限制饮食中的饱和脂肪。吃富含饱和脂肪的食物，如高脂肪乳制品和油炸食品，会导致体重增加，增加不健康的胆固醇水平，增加患心脏病和中风的风险。

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