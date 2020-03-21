抓住这几点，产后瘦身不是难题！

生完宝宝后，除了要抚养好宝宝，很多妈妈都会考虑瘦身问题。如何让瘦身和哺乳兼得呢？下面这几点你可要收收好：

1.合理饮食

在产后的前14天，产妈要饮食清淡，促进体内新陈代谢，排出体内多余的水分，将子宫内的恶露完全排出。2周以后体内恶露基本排出干净，产妈可以适当进行食补，补血理气。此期间，产妈要做到饮食清淡，细嚼慢咽，少盐，并且避免零食，这样可以避免身体进一步发胖。

2.母乳喂养

相信绝大多数的妈妈都会选择母乳喂养，这种喂养方式不仅对宝宝成长发育有利，也能帮助妈妈消耗体内多余的脂肪。妈妈每天给宝宝哺乳，身体内的热量也在逐渐消耗，相比不母乳喂养的妈妈来说，母乳喂养的妈妈更能尽早恢复身材，同时也能降低患上乳腺癌与卵巢癌的机率。

3.少吃调味品

从怀孕到分娩，女性体重将增加24斤左右。其中大部分是水分，在分娩后需要慢慢排出体外。月子期间，如果食用过多的调味品将会影响体内水分的正常排出，体重自然无法下降。建议少食用调味品，最好不要食用。

4.适当运动

新妈妈在休息的同时也要适当运动。这不仅能消除腹部赘肉，还能恢复弹性。产后14天，就能做些有氧运动，比如瑜伽。爱跳舞的妈妈可以等到6周以后开始。运动时需要持之以恒的，这样效果才会更好哦~

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