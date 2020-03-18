你的孩子为什么会肥胖？原因揭秘

当儿童从食物和饮料中获得的能量大于他们通过体育活动、生长和其他身体过程所消耗的能量时，就会发生超重和肥胖。多余的能量以脂肪的形式储存起来。超重和肥胖是儿童的重要健康问题。如果你在儿童时期帮助孩子解决这些问题，他们在以后的生活中就不太可能出现超重和肥胖的问题。

孩子为什么会肥胖

考虑家族史与医学因素

每个人都有不同的形状和尺寸，部分是因为生活方式，也因为基因。有些孩子更容易患肥胖症，因为基因使他们更容易增重，或者因为他们有健康问题或服用某些药物。如果你的孩子有任何这些危险因素，对你的家庭来说，选择健康的食物和生活方式更为重要。

其他因素盘点

屏幕时间、忙碌的家庭生活方式、缺乏户外空间——所有这些都能让孩子们容易吃得过饱，更难让他们活跃起来。儿童肥胖的另一个危险因素是睡眠问题。夜间睡眠不足的儿童更容易超重或肥胖。促进儿童良好睡眠是帮助他们养成健康习惯的重要组成部分。

怎样避免孩子肥胖

帮孩子选择正确的饮食

如果你给孩子提供一系列健康营养的食物，它将帮助孩子以健康的方式成长和发展，孩子也不太可能获得过多的身体脂肪。健康有营养的食物包括蔬菜、水果、谷物、低脂乳制品和富含蛋白质的食物，如瘦肉、鱼、鸡肉、鸡蛋、豌豆、豆类和扁豆。水和低脂牛奶是儿童最健康的饮料。

坚持体育活动

你可以鼓励孩子通过步行和在户外玩耍来锻炼身体。体育活动将耗尽孩子多余的能量、减轻和释放压力、预防疾病、让孩子有机会与其他孩子交往。

父母做好榜样示范

如果孩子看到你吃得很健康并且很活跃，那么他更有可能做出健康的食物选择并保持活跃的精神面。孩子和你一样，所以塑造健康的饮食和规律的运动会有很大的影响。

为什么孩子需要保持健康的体重

保持健康的体重对孩子现在和将来的健康都很重要。健康的体重降低了孩子出现以下情况的机会：

成年人超重或肥胖；

儿童期出现严重的健康障碍，包括2型糖尿病、阻塞性睡眠呼吸暂停和髋关节问题。

患有情绪和社会问题，如取笑和欺负、自卑、抑郁、不良的身体形象和饮食失调。

成年后身体健康出现问题，包括心脏病、2型糖尿病、某些类型的癌症、不孕和皮肤疾病。

当超重问题和儿童肥胖问题被及早发现时，它会给儿童一个更好的机会来避免长期的体重和健康问题。

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