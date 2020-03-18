BB什么时候开始刷牙?通常是这个时间点!

很多宝宝都有蛀牙、牙齿不齐的烦恼，而宝宝之所以患上这些疾病，很大原因是因为没有好好刷牙所导致。下面，我们就来说说关于宝宝刷牙的相关问题：

越早刷牙对牙齿发育越有利

5-8个月，宝宝开始长出第一颗牙，这个时候家长就可以开始给宝宝刷牙了，这能很好地预防蛀牙。家长在喂奶后，可以用干净的纱布或是棉签蘸水轻轻擦拭宝宝的口腔，清除口腔内多余的奶水。

对于已经可以用牙刷刷牙的宝宝而言，宝妈可以给孩子使用儿童牙刷，牙刷上挤上米粒大小的儿牙膏，每天两次，这对牙齿发育有很大帮助。

3岁以后让宝宝自己刷牙

3岁之前，宝宝往往不能自己刷牙，需要宝妈的帮助。但3岁以后，家长就可以试着让宝宝自己刷牙。一开始，宝宝可能做不好，家长可以在旁指导协助，告诉孩子该怎么正确刷牙，怎么做才能不让刷毛伤到口腔粘膜或是牙龈。刷完牙齿后，家长仔细检查，看看宝宝刷法是否正确，刷牙时间是否足够。如果时间不够或是刷法不正确，家长应重新帮助宝宝刷牙。家长需帮助宝宝养成好的刷牙习惯。

宝宝吞下牙膏怎么办

很多家长担心宝宝在刷牙时会不自觉地吞下牙膏，担心含氟的牙膏会引发氟中毒，因此不敢给宝宝使用牙膏。其实，这种想法是完全错误的。每天每千克摄入氟元素大于5mg的情况下，才能氟中毒。而儿童氟牙膏含氟量仅有0.05%～0.11%，所以根本不会造成氟中毒。

要知道，使用含氟牙膏可以很好预防蛀牙，对宝宝牙齿起到很好的保护作用。如果家长还是担心，那么可以选择给宝宝使用安全性更高的低氟牙膏。

预防蛀牙除了给宝宝使用含氟牙膏外，还可以使用涂氟或是窝沟封闭的方法。宝妈可以带着宝宝去医院涂氟，每隔3～6月一次。等牙齿完全长出后且没有蛀牙，就可以采取窝沟封闭。

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