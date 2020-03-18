宝宝烧到39度怎么办？科学降温法赶紧来学！

小宝宝身体抵抗力不如常人，容易生病发烧，甚至有可能烧到39度。发烧对宝宝身体有较大的影响，父母应及时帮他降温退烧。那么，宝宝烧到39度怎么办？今天育姐给大家介绍一下科学的降温法，赶紧来学习一下吧。

宝宝烧到39度怎么办

宝宝发烧时体温39度，大家可以用以下方法帮他降温散热：

1.冰袋冷敷

宝宝发烧后，用冰袋冷敷可以起到降温散热的作用。先在宝宝额头上放一条薄薄的毛巾，然后把冰袋放在毛巾上进行冷敷，这样可以避免宝宝皮肤受到强烈的冷刺激。除了放在额头冷敷，大家还可以把冰袋放在宝宝颈部、手部等部位，同样可以起到降温散热的效果。

2.温水擦拭

宝宝烧到39度，大家还可以用温水毛巾拧干后给宝宝擦拭身体，重点擦拭颈部、腋窝、大腿根等大血管流经的部位，可以让宝宝感觉很舒适。

3.药物降温

有一种降温贴，平常可以把它放在冰箱里，等宝宝发烧时拿出来使用。这种退烧贴敷贴在宝宝额头上，退烧效果不错。

此外，如果烧到38.5℃就需要药物降温，可以在医生指导下使用退烧栓剂，用于宝宝肛门部位帮助他降温退烧。请注意，退烧栓剂降温效果好，但可能会引起腹泻，一定要遵照医嘱使用。

宝宝烧到39度的护理小妙招

宝宝发高烧，大家在护理时一定要非常用心，育姐这里推荐几个小妙招：

1.保持空气流通

宝宝发烧期间，大家要保持室内空气流通，这样有助于宝宝身体的恢复。一般而言，宝宝的卧室温度保持在25度左右为宜。

2.适当减少衣物被褥

宝宝烧到39度，大家应及时帮他散发体内多余热量，从而降温退烧。宝宝发烧时，建议少盖一些被子，不要穿过多的衣服。如果宝宝身上有汗，大家要及时帮他把汗液擦拭干净，以免受凉加重病情。

宝宝烧到39度怎么办？使用以上这些降温法和护理妙招可以有效帮助宝宝降温退烧，赶紧试一试吧。

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