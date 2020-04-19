两岁半孩子该学些啥？看完这篇你就知道了

有不少新手妈妈感到很困惑：孩子现在2岁半，该让他学习一些什么技能呢？事实上，孩子两岁半时正处在智力快速发育的高峰期，大家要让孩子学会以下这些技能，赶紧来了解一下吧。

1.教他辨别颜色

两岁半的孩子正处于颜色辨别的敏感期，此时大家要教他辨别各种颜色。大家可以利用生活中的常见物件教孩子辨认颜色，比如树叶是绿色的，马路是灰色的等等。除此之外，大家也可以购买相关绘本给孩子学习。

2.学唱英文歌曲

大家可以下载一些好听的英文歌曲，每天放给孩子听。孩子的记忆力正在快速发展，孩子从小接触英语，可以提升他的英语语感，对他将来正式学习英语很有帮助。

3.朗诵古诗词

两岁半孩子具有很强的模仿能力，大家在平常要经常给孩子朗诵故古诗词、讲故事。久而久之，孩子就学会朗诵古诗了，也学会复述故事了。这对他未来语言能力发展、记忆力发展很有好处。

4.认识形状和图形

大家可以用生活中一些常见图形教孩子辨认，也可以把图形画在纸上让他辨认。比方说，先画一个圆，然后在圆上画上一些花纹，告诉孩子平常玩的皮球是圆形的；画一个长方形，再画上四条腿，告诉孩子餐桌是长方形的等等。

大家经常画图形教给孩子辨认，孩子不但认识了不同的形状和图形，还学会了画画呢。

5.用手指数数

用手指数数不仅可以锻炼孩子的逻辑思维能力，还能锻炼手脑协调能力。大家可以准备几个玩具，让孩子用手指着玩具练习数数。经过反复练习后，孩子就会熟练起来。

除了以上这些，大家还可以买来一些拼图、积木让孩子玩，促进他的智力发展。

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