让娃受益终生的习惯，爸妈要从小培养

想让孩子健康优秀，就要让他养成良好的生活习惯和学习习惯。以下这些好习惯能让孩子终生受益，应从小开始培养，快来了解一下吧。

1.坚持吃早餐

哈佛医学院通过研究发现，孩子不吃早餐会使出现肥胖的风险增加四倍。另外，早餐中的一些谷物含有高纤维，它可以有效降低孩子患心脏病和糖尿病的几率。因此，大家一定要让孩子养成吃早餐的习惯。

2.保持饮食多样化

日常生活中，大家要尽可能地在孩子的饮食中添加不同颜色的蔬菜和水果，从而保持饮食多样化，这样不仅可以增进食欲，还能有益于身体健康。

3.每天坚持阅读

想要孩子在学习和工作中取得好成绩，大家应从小培养他的阅读能力。美国克利夫兰诊所的一份研究报告指出，良好的阅读能力可以帮助孩子提升自尊心，发展与他人的人际关系，有助于他在将来的生活中获得成功。育姐建议大家，从宝宝六个月大开始，就可以给他读书了。

4.多和朋友一起玩

美国一份报告显示，良好的友谊对学龄儿童的健康发展十分重要。在和小伙伴一起玩耍的过程中，孩子学会了沟通、合作、解决问题等社交技能，这对他长大后走向社会很有帮助。大家要鼓励孩子多交朋友，发展各种各样的友谊。

5.喝水不喝软饮料

喝水有益于身体健康，大家从小就要让孩子养成爱喝水的好习惯，尽量少喝苏打水等软饮料。

6.参加体育锻炼

有的孩子很懒，不愿意参加体育锻炼，但如果爸爸妈妈每天都坚持参加体育活动，潜移默化之下，他也会变得热爱运动，甚至把这种热爱延续到他成年之后。

孩子刚开始参加体育锻炼，可能找不到合适的运动项目，大家要鼓励他进行尝试，相信一定能找到他喜欢的运动。

7.不要躺着看电视

美国梅奥诊所的一份研究报告表明，孩子每天躺在沙发上看电视两个小时以上，会出现一系列健康问题，比如肥胖或超重、入睡困难、睡眠不规律、情绪障碍、注意力障碍、行为困难等。所以，为了孩子的身体健康，鼓励孩子动起来，经常带他做运动。

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