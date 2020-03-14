养育小宝宝，这些技巧一定要牢记

年轻夫妻第一次当爸爸妈妈，除了欣喜之外，他们在照顾宝宝时也会遇到各种问题。事实上，照顾宝宝有很多小技巧，利用好这些小技巧，往往能省下很多力气。那么，新手父母照顾宝宝有哪些小技巧？在这个期间，新手妈妈要注意什么事项？下面我们就共同学习一下。

1.不要频繁外人接触

当家庭里添加了一个新成员后，亲戚们大多会争先拜访，想要看看小宝宝。但是需要注意的是，这个时候的宝宝免疫系统还不完善，陌生人突然接触，会使宝宝容易身体不适，因此为了宝宝的身体健康着想，还是不要让过多的外人接触他们。

2.双方都要照顾宝宝

因为产假的缘故，宝宝出生后与妈妈的接触更多一些，这也使妈妈力不从心，免疫力下降。而妈妈免疫力下降很容易感冒发烧，再传染给宝宝。因此在日常生活中，夫妻双方都要照顾宝宝。

3.洗澡时用腕部测温

在宝宝洗澡时，水盆里放好水后，新手父母可以用腕部测量水温，看是否合适，因为成人腕部对水温的反应与婴儿感受大致相同，这样也能避免误差。

4.保证婴儿床整洁

婴儿床是很多父母都会忽视的一个环节，有的父母为了方便，把很多东西都堆在婴儿床上，这其实是很危险的，会造成婴儿窒息，很多新生儿死亡都是这个原因，因此新手父母一定要保证婴儿床干净整洁。

新妈妈需要注意什么？

1.保证睡眠充足

在分娩时，新妈妈都会耗费大量的血液，甚至患上产后贫血，如果在生产后还不注重休息，一直陪着宝宝，会使自己更加疲惫。因此在照顾宝宝的同时，新手妈妈自己也要保证睡眠充足，如果宝宝在入睡，新手妈妈也要抓紧时间睡一会。

2.保证心情舒畅

在照顾宝宝的时候，新手妈妈可能会感觉无聊且没有自由，长此以往心情就会比较烦躁。如果新手妈妈有这个现象，就要想办法解决，例如和伴侣倾诉，多听舒缓的音乐，这样可以防止自己患上产后抑郁。

总之，照顾宝宝并不是一件容易的事情，需要夫妻双方共同配合，这样才能使宝宝更加健康。

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