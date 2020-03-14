睡前家长几句话，孩子变化看得见

实际上，大部分家长不了解在和孩子聊天交流中，藏着了许多学问。比如家长使用优美、夸赞的词汇，孩子会变得和善积极，而如果家长经常说出伤人的话，对孩子恶语相对，传达负面情绪，那么就会产生负面影响。

睡前说正面的话，有何好处？

1.给予正面引导

人都喜欢听好的东西，讨厌带给自己消极的。孩子也一样，尤其是在孩子快要睡觉前的这一段时间，同孩子多聊聊正面的话题，孩子入睡时的情绪也会良好，睡眠质量也相对应提高。

2.安抚情绪

若孩子睡觉不安稳，容易做噩梦，很多情况下是因为睡觉时的情绪过于兴奋，正面负面都会影响孩子的睡眠。家长同孩子在睡觉前聊天，说些正面的话语，能够帮助孩子平心静气，安稳进入梦乡。

3.让孩子变得自信开朗

通常在父母正面引导下的孩子会变得开朗自信，若是父母频繁传达负面情绪，孩子会变得胆小，阴暗，但若在父母正面言语下的孩子不仅性格上，内心也是充满积极阳光的。

在孩子临睡前，可以说些什么呢？

1.传答爱意

孩子入睡前，家长可以在对孩子说晚安后再加上一句，爸爸妈妈爱你。中国人不太擅长直接表达自己的爱意，比较保守，但父母对于孩子的爱不妨大胆说出来，爱的表达会让孩子在成长中更自信，更懂得感受别人的爱和表达自己的爱。

2.夸赞的言语

父母也可以根据孩子一天的表现进行夸奖，像是“今天宝宝表现的真不错，老师表扬了你手工作业做得好，有进步，妈妈觉得你很棒，希望你继续加油。”这一类鼓励夸奖的话语能够让孩子变得更加优秀。

3.安抚孩子

若孩子一天里，受到了一些挫折或者伤害，像是同其他小朋友发生不愉快了、跌倒了等等，虽然孩子可能没有什么反应，但心里还是有些难过。家长这时可以在孩子入睡前安抚孩子，消除孩子心中的不安和失落。

孩子的成长需要家长最大的付出与爱，语言的力量也是不容小觑的，多去运用正面的语言，帮助孩子在成长道路上健康成长。

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