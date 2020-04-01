孩子拖拉成瘾？教你几招轻松搞定

在平时生活中，你的孩子有没有经常出现做事拖拉的情况呢？不少家长反应，孩子总爱拖延：作业量不是很多，却常常熬到半夜；假期快结束，才开始补作业；早上在一遍又一遍的催促中，慢悠悠地起床等等。这就是“拖延症”，自己知道事情的后果，却还是不急不慢，拖到最后。很多家长都因为孩子的拖延症愁坏了脑袋。

拖延症每个人都或许有些，但严重的拖延症会对人的身心产生非常负面的影响。不仅平日里容易形成焦躁感，还容易常常自责，变得阴暗。家长应该及时帮助孩子改掉拖延症，以免影响孩子的成长。

孩子因何拖拉？

1.做的事迫不得已

像是孩子在假期中，玩和写作业当中选择一个，肯定是玩，所以也就出现了假期间不写作业，临近末尾才补的情况。

2.父母时常拖拉

父母是孩子的榜样，若是父母做事拖拉，孩子不免也会受到影响，做事出现拖拉，没有动力的情况。

3.没有时间观念

孩子可能没有时间观念，才导致了做事拖拉。大部分孩子在日常生活中，不论是起床睡觉，还是吃饭做作业，都在家长催促下慢慢完成。

4.注意力不集中

孩子注意力不集中也会导致做事效率低下，手上做着事情，心里却想着另一件事。举个例子：孩子做作业时，一会玩玩笔、一会发呆，心思不在学习上，写作业当然慢。

5.独立性不够

孩子不能依靠自己完成，也会效率低，这可能与平时家长的行为有很大关系。平日里孩子的事情都是父母操办，当孩子需要自己做事时，独立性弱，这才导致做事拖拉。

如何帮助孩子克服“拖延症”？

1.家长做榜样

想要孩子改掉拖延症，就需要家长做出榜样，从自身做起。若是孩子出现拖拉的情况，家长先反思自己是否做事拖拉，潜移默化的影响了孩子。

2.培养时间观念

孩子的时间观念很重要，从小就要养成什么时候该干什么事的观念，不要等别人催促才做。家长可以和孩子一同制定时间表，把每天的日程安排好，等孩子逐渐习惯后，再让孩子自己规划时间，独立完成。

3.提高注意力

家长可以通过培养孩子的习惯来提高注意力。比如让孩子每天朗读课本或记忆单词，每天坚持，时间由长变短，慢慢提高孩子的注意力。

4.不要催促孩子

很多家长看见孩子拖拉，表现的比孩子还着急，一遍又一遍的催促。试着停止催促，当孩子从自己的拖拉中汲取教训，知道后果后，就慢慢明白如何合理把握时间。

孩子“拖延症”同家长脱不了干系，家长平时要培养孩子的时间观念，才能杜绝拖拉。家长自身做出榜样，换一种教育方式，才能改变孩子！

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