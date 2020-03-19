孩子没有时间意识，家长方法很重要

不少家长会遇到这种情况：孩子看电视或者玩游戏到了规定好的时间，家长提醒要到时间了，孩子却总是拖延，“再等一会”“马上好了”。是孩子不遵守约定？不听话？其实是孩子对家长约定的时间没有概念，也不懂30分钟、1个小时这些时间量词到底是什么意思。

孩子自己遵循的是唯乐原则，他们沉浸在愉悦轻松的气氛中，心理预估的时间比实际时间蛮慢，因此孩子理所当然的认为时间还早呢。对于没有形成时间概念的孩子，家长要尽可能将时间量化，将时间简单化，便于孩子理解。

1.为时间设置参照物

小编的孩子平时最喜欢看小猪佩奇，每天规定看半小时，到了时间要关掉电视，常常也是死缠烂打，哭闹着不肯关掉电视。到后来便和孩子约定半小时，最后两集的时候会提醒他。当放到倒数第二集时，告诉孩子这集放完就到最后一集了，也就是到了关掉电视的时间，并且要让孩子回复我知道了，这么做一是保证孩子听到了提醒，二是孩子做出保证，通常都会遵守。

孩子有些时候不遵守承诺是因为他们对于自己承诺的事情没有概念，不懂得如何遵守。在实行用集数提醒孩子的方法后，情况有所改善，孩子能够自觉关电视。孩子对半小时没有概念，但对动画片的集数还是很清楚的，拿此做参照物，孩子就能够理解家长所规定的时间。

2.使用工具，确定时间

我的孩子在做什么事情时都喜欢用“等5分钟”。早上喊他起床，“再等5分钟”，玩玩具要睡觉了，他又说“再玩5分钟”。其实5分钟在孩子的脑海里根本没有概念。

因此我便买了一个卡通造型的计时器，当孩子说5分钟后，同孩子一起拧下计时器的发条，当计时器响起来时，孩子便会明白定下的时间到了。计时器通过孩子的各种感官告诉孩子时间到了，而不是模糊的。

3.事件代替时间，便于孩子理解

叫孩子起床对于大部分家长来说是一件难事，一般家长都会：“快点，不然要迟到了。”“快点”这一个词对于家长是概念准确的，可孩子并不明白快点的时间程度，家长将自己的主观强行塞给孩子，他们肯定不明白。

家长时不时喊孩子起床“快点”，孩子经常左耳听右耳出，除非家长开始喊叫，明显急躁起来，孩子便明白再不起来真的要迟到了，家长催促的程度也成为了孩子起床的闹钟。

唤孩子起床时，家长不妨这样说：“宝贝，起床了~离出家门前还有讲一个故事的时间。”一个故事的时间，这一概念对于孩子来说还是清楚的，而且孩子乐于听故事，便会快快起床。

部分妈妈会在孩子稍大时，选择重新上班后，但孩子已经对妈妈产生依恋感，便会产生焦虑烦躁感，妈妈为了安慰孩子，对孩子说晚上下完班就回来，但孩子不明白“下班”到底是什么时候。换一种说法，比如“宝宝吃晚饭的时候，妈妈就下班回来了。”孩子对于晚饭这一时间点明白，因此能够预测，期待妈妈什么时回来。

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