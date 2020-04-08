记住这几招，就能有效预防早产

怀胎十月，孕妈妈所承受着各种不适，到了孕晚期，恐怕最令她们担忧的就是早产了。早产不仅对胎儿有着严重的影响，对孕妈妈的身体也会造成伤害。但是目前很多年轻夫妻并不清楚早产的含义，对预防早产的措施也是一头雾水。那么，什么是早产？早产有什么危害？怎样才能有效预防早产？下面我们就跟随小编共同学习一下。

了解早产

早产儿是指孕周小于37周出生的婴儿，可分为早期早产（小于32周）、中期早产（32-35周）、晚期早产（34-37周）三种。

早产的危害

胎儿之所以要在妈妈肚子里待够一定的时间，是因为他们在妈妈的子宫内不仅能够汲取营养，还可以安全地等待身体各项器官发育成熟。如果出现早产的情况，身体健康会收到一定的损伤。据调查，早产的婴儿很容易出现黄疸、肺炎、体重过轻等问题，甚至刚出生会由于自身体温过低而进入保温箱。

有效预防早产的措施

1.作息习惯正常

在孕期，孕妇要保证作息习惯良好，要拥有充足的睡眠时间，不能吃辛辣的食物，不要养成挑食的毛病，保证身体摄入的营养均衡。在这期间，孕妇要注意身体健康，提高抵抗力，不要轻易吃药。此外，孕妇不要给自己太大的压力，当心情烦躁的时候可以多听一些舒缓的音乐或者向他人倾诉。

2.个人卫生要做好

在孕期，孕妇由于行动不便，个人卫生可能不会太注意，但是需要清楚的是，这个时候孕妇的分泌物会增多，如果不注意的话容易引起阴道感染。因此即是行动不便，孕妇也要注意个人卫生，如果出现白带增多、阴道瘙痒等问题，需要立即就医检查。

3.注重产检

在孕期，孕妇要注重产检，遵医嘱定时产检，这样不仅可以知道自己身体是否健康，也能密切观察到胎儿的身体状况。在孕晚期，通常产检频率会比较频繁，具体可以咨询医生。

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