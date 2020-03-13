担心宝宝“智”不如人，来试试这些训练

我们总是期待在孩子上学之前能够培养一些必要的能力，或是可以有效提升孩子的智力。可是智力这方面的东西除了天生的因素以外，真的还可以靠人为来把控吗？答案是可以的，因为对孩子进行一些必要的智力方面训练，也是孩子提升智力的基础。

1.培养感知能力

在孩子的日常生活与学习中，感知能力很重要，因为它可以帮助孩子更好的去理解身边的人/事与这个世界，掌握知识与意义。学龄前的孩子还不足以用书卷去感知生命的意义与自然的奥妙，因此我们可以带着孩子多出去游玩一下，见识世界之大、自然之广博，从而培养孩子的感知能力。

2.培养语言能力

学前孩子没有课本与老师，是否就意味着孩子不需要培养其语言能力呢？当然不是。因为在孩子上学之前有很多东西可以代替课本引导孩子学习并掌握语言，而我们家长则可以在其间承担老师的责任并予以指导。

现在孩子的读物那么多，关于语言的游戏也是五花八门，我们也不需要孩子样样都能够学会，但是最起码应该学会基本的语言能力，如此也可以帮助孩子提升智力，让我们的宝贝们更聪明。

3.培养观察力

大自然是博爱的，大自然与孩子也是亲密无疏的。而大自然的鬼斧神工，天然铸造，必然可以为孩子的观察创造良好且丰富的环境。孩子通过接触自然，进而了解自然，在不断的观察中取得进步。

通过多样的户外活动，可以有效的培养孩子的观察能力。与此同时，我们应该教育孩子，一些必要的自然规则与社会规则，这些都可以在观察中获得。孩子的观察能力在不断提高，也在潜移默化的影响智力的提升。

4.培养记忆能力

很多人会说，记忆力也能通过后天的培养吗，孩子那么小有记忆力吗？我想说:当然能。孩子也是独立的个体，他有自己的行为习惯与记忆能力。因此，在孩子的生活环境中，我们不妨可以为孩子培养一下记忆氛围，比如提供记忆相关的图像、引导记住事物的故事书等等，都可以帮助我们提升孩子的记忆力水平。

除了这些以外也还有一些其他的能力需要去培养与发展，创造力、想象力等等，这些都可以帮助孩子提升智力，也为孩子的良好发展做好扎实的基础。当然，家长的力量不可或缺，我们父母要做好良好的引导。

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