警惕这些孕期并发症，孕妈应及时出手规避风险

有的孕妈妈虽然孕前身体健康，但孕后反而会出现一列问题。也有些女性，在怀孕前就已经有健康问题，孕后更容易出现并发症。总之对于女性来说，不管是孕前还是孕后，只有做好保健才能降低孕期并发症的风险。

一些妇女在怀孕期间会出现健康问题，而另一些妇女在怀孕前会出现健康问题，这可能会导致并发症。对于妇女而言，在怀孕前和怀孕期间接受医疗保健以降低怀孕并发症的风险非常重要。那么，女性怀孕期间，常会出现哪些并发症?

1.贫血

贫血，是指红细胞数量低于正常数量。想要治疗贫血，首先要恢复健康的红细胞数量。如果孕期出现贫血，常会有疲倦和虚弱的感觉。

普通的贫血，可通过服用铁和叶酸补充剂来缓解。孕妈妈最好在孕期定期检查体内的铁含量，即使采取治疗措施。

2.尿路感染

尿路感染，其实就是尿路中的细菌感染。大部分患有尿路感染的人，通常会有以下症状：

* 洗澡的时候会感觉疼痛

* 出现发烧、恶心、疲倦或颤抖的情况

* 频繁想去卫生间，下腹部发胀，背部疼痛

* 尿液味道难闻，看起来浑浊或微红。

如果感觉自己泌尿道出现感染症状，一定要及时去医院检查。医生可以通过化验尿液样本，判断是否患有尿路感染。患者尿道感染，通常使用抗生素治疗，一天两即可恢复。当然，也有些女性被感染的可能是膀胱，建议也做尿液化验。

3.心理健康问题

有些女性在怀孕期间或之后会感到沮丧，出现短暂的抑郁症现象。抑郁症的常见症状，主要表现为：

* 情绪低落或悲伤

* 对娱乐活动失去兴趣

* 食欲、睡眠和精力都开始下降

* 思考，专心和决策方面，比较消极

* 总感觉自己一文不值，时常感觉羞愧、自卑

* 觉得生活没意思，产生轻生念头。

如果同时出现上述多项症状，而且持续时间超过1-2个星期时，便很可能是抑郁症。不管是孕前还是孕后患有抑郁症，都不利于妈妈和宝宝的健康，应及时寻找专业医生治疗。

4.高血压

孕前和孕期的慢性高血压控制不好，孕妇和婴儿都有患病风险。孕期高血压会增加并发症的风险，比如先兆子痫，胎盘早剥(当胎盘与子宫壁分离时)和妊娠糖尿病。

这些并发症除了影响母体健康之外，还会造成胎儿早产或其他危险情况。所以备孕前一定要控制好血压，孕期时更要严格检测和控制。

5.妊娠糖尿病

妊娠糖尿病，是指怀孕之前的糖代谢正常，怀孕之后才出现的糖尿病。孕期时大家可以通过合理饮食、适当运动来控制。不过有个别严重的，需要注射胰岛素或口服二甲双弧等药物，达到治疗结果。

控制糖尿病有助于孕妇和胎儿健康。虽说大多孕期糖尿病在分娩后都会逐渐消失，但也有不少最终发展为2型糖尿病。

6.孕期肥胖

有研究表明，女性怀孕前越重，怀孕并发症的风险就越大，可能会导致先兆子痫，妊娠糖尿病，死产和剖宫产。

此外，疾病预防控制中心也表示，如果孕期能很好控制肥胖症，可以减少分娩的时间。孕前比较肥胖的女性，如果能把体重控制到正常范围，有助于孕期健康。

7.外部细菌感染

怀孕期间做好卫生工作，可以让宝宝免受多种疾病的侵害。但是某些外部细菌感染，可能会同时伤害孕妈妈和胎儿。

比如感染艾滋病毒，病毒性肝炎，性病和结核病等疾病，会使妊娠复杂化，并可能对孕妇和胎儿健康造成严重后果。如果孕前做好这些疾病的筛查和治疗，以及乙肝和人乳头瘤病毒等病毒的疫苗接种，可有效预防许多不良后果。

8.妊娠性呕吐

怀孕前三个月，很多孕妈妈在早上会出现恶心或呕吐的症状。其实孕期出现恶心和呕吐的原因，主要是因为胎盘释放的HCG(人绒毛膜促性腺激素)的激素血液水平导致的。

孕吐很常见，一般只需卧床休息即可。但如果情况比较严重，可能会导致孕妇体重减轻和脱水，需要加强治疗。

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