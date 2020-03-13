在育儿路上，懂得这些你能做一个更好的家长

孩子出生后，父母们就开启了漫长的育儿路。这一路上，彼此都要加油努力才行。作为父母的大家，如果懂得这些能成为一个更好的家长，赶紧来了解一下吧。

01 有效陪伴

不靠谱家长：很少把时间留给家庭和孩子

普通家长：全天候围着孩子转，一刻不留给孩子也不留给自己

靠谱家长：照顾好孩子，也经营自己

我们对待孩子不仅要做到陪伴，更要做到有效陪伴。有时坐在孩子边上玩手机，效果可能还会适得其反。

同时我们照顾孩子同时，也要经营好自己。成年人也不要忘记停止学习，以身作则给孩子做一个积极上进的表率，提高自己的同时，也会很好的鼓舞孩子。

有人说自己囿于工作、家务，实在再无精力。信我，你有时间看公众号文章，就肯定有时间陪孩子。哪怕是异地，晚上视频个15分钟，认真跟孩子聊聊一天的经历，也算很有效的亲子陪伴。

02 注重过程

不靠谱家长：不管过程，强求结果

普通家长：只关注结果

靠谱家长：注重过程

对于孩子的学习成果，切莫以成败论英雄。

结果重要，过程同样也很重要。

看不到孩子在过程中付出的努力，就做不到全然地接纳孩子的身心。

学会欣赏孩子在过程中付出的努力，是每个父母必修的功课。

03 家长是教育的第一责任人

不靠谱家长：把锅甩给老师

普通家长：授之以鱼，给孩子提供答案

靠谱家长：授之以渔，给孩子提供获得答案的方法

不靠谱的家长，会把教育的责任完全扔给学校。

而靠谱的家长，则会帮助孩子找寻问题的解答办法与答案。

孩子就是家庭问题的投射，孩子教育出现问题不要一味的找寻学校，也要反思自己的家庭关系有没有出问题。

04 家长做好情绪管理

不靠谱家长：否定孩子一切

普通家长：常用情绪教育孩子

靠谱家长：常用耐心和鼓励引导

不要一味地否定孩子，教育孩子时也要做好情绪管理。教育的目的是为了解决问题，不是为了宣泄情绪。

有人会说忍不住。

其实道理很简单，你工作中对待同事犯错，也会动不动大发雷霆，气急了就动手吗？

不会吧。你敢对孩子这样，还是你潜意识里认为可以对孩子宣泄情绪。

控制情绪当然不是一件容易的事情，就跟好好学习一样。想让孩子成绩出众，家长当然也要对自己严加要求。

05 允许孩子犯错

不靠谱家长：危言耸听，恐吓孩子

普通家长：为孩子挡住一切未知

靠谱家长：允许孩子探索犯错

没有人会永远不犯错。你也不可能保护孩子一辈子，重要的是每一次错误，都能变成一次提升自己的契机，争取不要再犯。

06 拿自己孩子盲目攀比

不靠谱家长：用别人家的孩子贬低孩子

普通家长：以别人家的孩子树立榜样

靠谱家长：鼓励孩子做自己，突破自己

这个道理很简单，换位思考一下。

你孩子跟你说同学爸爸开宾利，你开吉利，你要努力啊，爸爸。

你听后会想着发愤图强，还是会想着“教育”他一番。

07 看见孩子“闯祸”

不靠谱家长：暴怒

普通家长：制止

靠谱家长：引导思考

孩子的好奇心，是学习的源动力。

不能一味粗暴的打断，而是要引发他思考危险的根源。真正的去理解世间万物的运营规则。学会思考，才能进步。

08 与孩子共同进步

不靠谱家长：自己不思进取，把希望寄托在孩子身上

普通家长：仅仅努力为孩子争取最好的教育机会

靠谱家长：教育孩子的同时修炼自己，一起变得优秀

记得童话大王郑渊洁在央视上分享过自己的育儿心得：当孩子在家时，他总是捧着一本书。即使看不进去，他也会在孩子面前捧本书，就为了给孩子树立一个努力学习的榜样。

做一个好榜样，比花重金上补习班还要重要。父母努力的背影，就是孩子前进路上的灯塔。

有人总会说，道理我都懂，但是做到很难。

其实好好学习何尝不也是很难的一件事。孩子有好好学习的责任，我们做家长也有严于律己的责任。

花有重开日，人无再少年。孩子的成长只有一次，教育错过就无法再挽回。

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