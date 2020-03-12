宝宝如何安睡，才能远离婴儿猝死综合症？

一说到宝宝的睡眠问题，很多父母都有一肚子苦水要吐。什么宝宝睡不安稳，哄睡难，夜里哭闹、睡觉出汗……的确，以上这些都是哄睡难题，但我们今天要探讨的是宝宝安睡的问题。除了要做好哄睡工作之外，更要给宝宝提供一个安全的睡眠环境，远离婴儿猝死综合征。

什么是婴儿猝死综合征?

婴儿猝死综合征，又称为“摇篮死”，是造成1岁以内婴儿死亡的主要原因。它不是某种明确的疾病，但是用来说明1岁以内婴儿，突然发生死亡并无法确定死因的一种现象。

如何给宝宝建立安全睡眠区?

虽然专家也无法知道，造成婴儿猝死综合征的确切原因。但有关研究表明，可以通过以下方法，来避免婴儿在睡眠时候出现死亡的风险：

• 当宝宝睡觉的时候，家长不要让宝宝趴在自己的背上;

• 给宝宝提供一个安稳的睡眠环境，比如婴儿专用床和床单;

• 宝宝6个月前，或者1岁以前，睡眠一定要在大人的视线内，建议把婴儿床放在大人旁边，方便照看;

• 将柔软的被褥，比如毯子、枕头、柔软的玩具等，一律放在宝宝的睡眠区域外;

• 不要遮盖宝宝的头，也不能让宝宝感觉太热，避免其乱蹬被子。

奶嘴可以降低宝宝猝死概率?

美国儿科协会认为，宝宝仰着睡是“最安全”的姿势。所以在宝宝1岁之前，美国几乎所有的幼托机构，都会让宝宝在有栅栏的婴儿床中入睡。不过宝宝仰卧睡着之后，即使身体自主移动或者转向一侧，也没有必要重新调整睡姿。

毫无疑问，宝宝睡觉的周围，不能有上述说的那些毯子、毛巾、毛绒玩具、枕头等玩具，但奶嘴除外，并且上面不能挂有任何东西。有关研究表明，孩子入睡时喊着奶嘴可以降低猝死概率。但如果睡着的时候奶嘴脱落，也没有必要再重新放到宝宝口中。

二手烟会造成宝宝猝死?

宝宝在6个月以前，发生婴儿猝死症的概率非常高，所以家长一定要做好安全措施，千万不能因为贪图自己一时之乐，而置宝宝于危险之地。

我们都知道，抽烟有害人体健康，更何况是毫无招架之力的宝宝。作为孩子的守护者，我们要杜绝任何人在宝宝的房间抽烟。如果家人平时有抽烟的习惯，在戒不掉的情况下，那就到房子外面去抽。

趴着睡觉也是一大因素

有关研究表明，如果宝宝趴着睡觉，发生猝死的比例要比仰卧睡高出1.7%～12.9%。美国婴儿猝死综合征研究所的专家认为，宝宝趴着睡觉很有可能出现过热、呼吸暂停、反复吸入二氧化碳等现象。

此外，很多家长为了避免宝宝睡觉乱动，喜欢给他们使用包巾来束缚。其实没有必要裹得太严实，如果发现宝宝开始会翻身的时候，就不要再包了。因为使用包巾且又趴睡时，反而会增加会婴儿猝死综合征的概率。

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