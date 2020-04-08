孩子不搭理人咋办？这两招一定要学会！

最近有不少妈妈向育姐求助：“我喊孩子吃饭喊了好几遍，他明明听到就是不行动，怎么办才好？”其实，孩子出现“十喊九不应”的情况非常普遍，今天育姐就为大家解析其中原因，并告诉大家该如何应对，赶紧来看看吧。

孩子不搭理父母，究竟是怎么回事

孩子不搭理父母通常有两个原因，下面详细说明一下：

1.孩子过于专注

随着孩子慢慢长大，他的注意力和专注力也在不断提升。孩子刚出生时，注意力和专注力只有3-5秒，而等到孩子6岁时，他的注意力和专注力会长达半小时甚至更久。

孩子玩玩具或者看电视时，注意力和专注力处于高度集中状态，父母此时去叫他，他有可能会听而不闻，出现“十喊九不应”的情况。

2.孩子处于叛逆期

孩子成长过程中会经历三个叛逆期，分别是在两三岁、六七岁和青春期。孩子处在叛逆期会有这样一个特征：有自己的想法，喜欢和父母“对着干”。父母要他往东，他偏偏往西。因此，大家喊孩子时，孩子会故意装着听不见，不愿搭理父母。

面对孩子“十喊九不应”，爸妈要这样应对

孩子“十喊九不应”不愿搭理人的情况时，大家可以这样应对：

1.和孩子定一个“君子约定”

为了改变孩子“十喊九不应”的情况，大家可以跟孩子定一个规矩：父母只喊三次，喊三次后孩子都没有行动就会受到惩罚。这么一来孩子会心存敬畏，以后喊他时，他就会立即采取行动，不会再出现爱搭不理的情形。

2.用其他方式吸引孩子注意

很多父母喊孩子时，要么是“隔空喊话”，要么是“老和尚念经”，让孩子感到十分厌烦。孩子的厌烦心理越严重，就越不想搭理父母。

面对这种情况，大家不妨换个方法吸引孩子注意力。比如说，孩子正在看动画，去叫他吃饭时可以这样说：“宝宝，妈妈做了你最喜欢吃的红烧肉，还弄了个新菜式，赶紧来看看，很好吃的哟~”孩子听到后，肚子里的馋虫被勾上来，自然会乖乖到餐桌前吃饭。

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