好好对娃说话，拒绝语言暴力！

孩子的健康成长离不开父母的悉心陪伴和正确教育，然而在教育孩子过程中，父母常常会出现“语言暴力”，给孩子的身心发展带来巨大的危害。今天育姐就给大家说一说，父母的语言暴力对孩子来说有多可怕。

语言暴力对孩子成长的危害

语言暴力是指损害孩子自尊以及伤害孩子情感的话语，包括嘲讽、辱骂、粗话等。它对孩子的心理健康有着巨大的危害：

1.心理畸形

爸爸妈妈的语言暴力会导致孩子内心封闭，不愿与人交流。长此以往，孩子就会形成心理障碍，进而心理畸形。

2.打击孩子自尊

孩子都会在意自己在父母心中的地位，对他们而言，父母对自己的看法十分重要。爸爸妈妈的暴力语言会严重损伤孩子的自尊心，让其倍感失落，不利于心理的健康发展。

3.导致孩子性格有缺陷

孩子每天遭受父母的冷嘲热讽，除了会让他产生自卑心理外，还会影响他在人际交往中的情感表达，导致孩子经常压抑自己，进而造成性格上的缺陷。

4.让孩子感受不到爱意

人与人之间的情感交流主要是通过语言进行的，父母经常对孩子实施语言暴力，会使孩子无法感受到关爱。孩子在缺爱的环境中长大，对他的身心发展十分不利。

远离语言暴力，父母要这样做

想让孩子身心健康发展，大家在日常生活中一定要杜绝语言暴力：

1.不对孩子说脏话、粗话

受教育水平和生活环境影响，有的爸爸妈妈习惯了说脏话、粗话，一时之间很难纠正过来。但跟孩子说话时必须要保持克制，注意自己的措辞，不对孩子说脏话粗话。

2.遇事保持冷静

在生活中遇到突发情况时，一定要保持头脑冷静，镇定处置，不要惊慌失措，也不要张口骂人发泄心中不满。

3.时刻注意孩子感受

俗话说：“祸从口出”，大家说话时一定要思虑再三，不能想怎么说就怎么说，尤其是在发表对孩子看法时。建议大家，在公开场合或在外人面前说自己孩子优缺点时，一定要顾及到孩子的内心感受，不要打击到他们的自尊心。

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