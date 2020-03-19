女子带娃太累，竟将儿子抛下阳台

据日本东海电视台报道，3月9日上午，日本一名妈妈竟将4岁儿子从家中二楼阳台丢了出去。随后，这名妈妈被警方以杀人未遂罪逮捕。她在接受审问时供称，全是因为带娃和做家务太累了！

妈妈将儿子从二楼扔下，遭警方逮捕

据了解，涉案妈妈名叫林步，现年32岁，来自日本岐阜市，她和儿子居住在一栋公寓的二楼。3月9日上午7点左右，她将儿子从家中阳台（离地面大约4.5米）扔了出去，导致孩子掉在楼下停车场里。

幸运的是，孩子坠地后只是头部擦伤，嘴唇破裂，身体并无大碍。随后，孩子自己爬起来跑回家门口。邻居发现孩子痛哭不止，便向警方报案。警方接到报警后赶到现场，将妈妈逮捕。

据悉，岐阜县中央儿童咨询中心表示，事发前妈妈林步没有向他们咨询过。

案件引发热议，网友帮妈妈化解压力

这起案件随后在网上曝光，引发网友们的热议。很多网友为孩子没有受重伤感到庆幸，有一位网友表示：“4岁孩子已经懂事了，这件事会让他永生难忘，想起被亲生妈妈举起的那一刻，他的心里一定很难过吧。”还有一位网友表示：“这件事发生后，孩子应该不会和妈妈生活在一起了，希望他能被好好抚养成人。”

但也有网友对妈妈林步表示同情：“妈妈一定是承受了太多压力才会做出虐待孩子行为的吧，即使是备孕多年生下孩子的妈妈也会如此。单身妈妈没有其他人可以依靠，生活一定十分艰难。批判这名妈妈并不能让类似事件不再出现，希望社会各界能多多支持妈妈们。”

还有的网友给出了帮助妈妈化解压力的方法：“妈妈对现有生活不满意，想打孩子踢孩子发泄情绪，甚至觉得送孩子去福利院更幸福，也应守住最后的底线。妈妈们，家务活干的差不多就行了，衣食住行能凑合就凑合吧，请多一点笑容！”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)