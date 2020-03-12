想要孩子更优秀，你需要掌握“点赞”的正确姿势

无论孩子多大了，你的表扬、鼓励和奖励都会激励他，让他更自信，以后更努力，表现更棒。但是具体怎么做，你知道吗？下面一起来学习。

△ 表扬

赞美是指你告诉孩子你喜欢他某种的行为。表扬培养孩子的自尊、自信和自我意识。通过表扬，你向孩子展示了如何积极地思考和谈论。你在帮助你的孩子学会如何识别他什么时候做的好。

你可以因为不同的事情表扬不同年龄的孩子。你可以称赞一个年幼的孩子乖乖和你离开公园，或试图自己系鞋带。你可以称赞青少年在约定的时间回家，或者在没有被提醒的情况下开始做作业。

Tip：用表扬来改变孩子行为

孩子们更有可能重复那些得到表扬的行为。这意味着你可以用表扬来帮助改变困难的行为，并用令人满意的行为来代替它。

如果你不注意观察，有时很难找到表扬孩子的理由。所以，第一步是观察孩子的行为是否符合你的要求。当你看到这种或其他你喜欢的行为时，立即引起孩子的注意，然后告诉孩子你喜欢这样的行为。

每次看到这种行为，你都可以表扬。但当孩子开始更频繁地做这种行为时，你可以减少赞美。因为如果你经常表扬孩子，孩子很快就会觉得理所应当。

△ 鼓励

鼓励是对努力的赞扬，例如，“你认真完成了数学作业，能看出来你努力了”。赞扬努力可以鼓励孩子在未来努力尝试，这是非常激励人的。

但是你也可以在活动前和活动中使用鼓励来帮助孩子完成活动或行为。例如，“告诉我你能把你的玩具放好”，或者“我知道你对考试很紧张，但你已经努力学习了。”

“不管结果如何，你已经尽力了。”有些孩子，特别是那些信心不足的孩子，比其他孩子需要更多的鼓励。当表扬是鼓励和专注于努力时，孩子们更容易把努力本身看作是一件好事。他们也更有可能在面临挑战时继续努力并保持乐观。

△ 奖励

奖励是良好行为的结果。这是一种在孩子做了好事或表现良好后说“做得好”的方式。这可能是一种惊喜或额外的特权。例如，作为对保持房间整洁的奖励，可以让孩子选择晚餐吃什么。

奖励可以使你的表扬和鼓励更好地发挥作用。大多数行为都会受到随之而来的后果的影响，所以当你赞扬孩子的行为然后奖励它时，这种行为更有可能再次发生。

奖励一开始可以很好地发挥作用，但最好不要过度使用它们。如果你需要经常使用它们，重新考虑一下情况可能会有所帮助。注意贿赂和奖励是不一样的。贿赂是在你想要的行为之前给予的，回报是在你想要的行为之后给予的。奖励能加强良好的行为，但贿赂却不能。

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