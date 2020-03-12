怀孕期间控制体重，到底有多重要？

很多孕妈妈发现，怀孕后体重直线飙升。虽说孕期增加营养，可以有助于宝宝健康成长。但如果过度增加或者营养不足，则会带来不可避免的风险。

女性怀孕期间，为什么要控制体重?

如果怀孕期间，母体的体重没有达到建议的范围，不但会影响胎儿的营养，还会增加母乳喂养的难度。如果胎儿体重不足，不但会导致发育迟缓，还可能会增加患病的风险。

同样，如果孕期的体重超过建议的范围，也可能会导致孕准妈妈患妊娠糖尿病，造成巨大儿进而导致分娩困难，只能选择剖宫产。此外，在母体中就超重的胎儿，未来还有可能出现肥胖现象。

由此看来，只有控制整个孕期的体重，才能确保准妈妈和胎儿的健康。

怀孕期间应该增加多少体重?

那么，孕期该如何增加体重才算合理呢?孕期应增加多少体重，其实取决于怀孕前的体重指数(BMI)。所谓的BMI，是根据体重和身高计算出的体内脂肪的含量。

1.孕育单胎的女性

孕前的BMI小于18.5，属于过瘦人群，孕期应该增加25-36斤;

孕前BMI在18.5-24.9之间，算是正常体重，孕期应增加22-31斤;

BMI大于或等于30的，则属于肥胖人群了，孕期增加的体重要控制在10-18斤左右。

2.孕育双胎的女性

孕前的BMI小于18.5，孕期应该增加45-62斤;

孕前BMI在18.5-24.9之间，孕期应增加33-48斤;

如果BMI在25-29.9之间，稍微有点超重，孕期可以增加28-45斤;

毫无疑问，如果BMI大于或等于30的人群，体重就只能增加22-38斤。

不过最新的研究发现，只有大约三分之一(32%)的女性，孕期体重控制在合理的范围内。大多数女性，因为暴饮暴食或者运动少的原因，体重远远超出了建议范围。

如何采取有效措施，合理增加孕期体重?

孕妈妈想要控制孕期体重，一定要根据自己的BMI值，严格检测整个孕期的体重。比如，从孕初期开始，就要通过合理摄入营养和消耗能量的方式，进行适当增加或减少。

1.均衡饮食

很多人都觉得，孕妇怀孕之后就要严格忌口。其实大多数食物，都还是比较适合孕妇吃的。比如尽量选择一些谷物、蔬菜、水果、低脂乳制品和瘦肉蛋白质等食物。但像碳酸饮料、烧烤、甜品、油炸食物，以及添加糖和固体脂肪的食物，都要尽量避免摄入。

一般来说，孕早期的三个月，不需要额外的卡路里。孕中期的时候，每天大概要增加约340卡路里的热量。孕晚期最后三个月，可以每天增加约450卡路里。

2.坚持运动

不管是劳动还是运动，每星期至少要保持150分钟的有氧运动，而且最好一半是中等强度，比如快走。150分钟也就是两个半小时，很多孕妈妈乍一听，觉得很难完成。但如果把它分布在一周七天的时间里，每次运动10分钟，也就很容易达到目标了。

虽说怀孕之后，孕妇要避免做大量刺激运动，以免伤害到腹中的胎儿。但像散步、瑜伽、快走、游泳等有氧运动，还是比较健康安全的，大家可以在专业人士指导下进行。

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