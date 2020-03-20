小孩发高烧怎么办？这些护理方法竟然都是错的！

小孩发高烧怎么办？做父母的都会加强护理，帮助孩子退烧。可是，有些降温法并不适合给孩子使用，反而会对孩子的健康造成威胁。接下来，育姐就给大家盘点几种错误的护理方法：

小孩发高烧错误的退烧方法

以下3种降温法有损孩子健康，父母千万别踩雷

1.捂热出汗

一些老人觉得，孩子发高烧，捂出汗就能退烧。其实，这种做法根本就没有科学依据。捂汗不但容易让孩子大脑缺氧，还有可能造成代谢中毒。不管发生以上哪种情况，都会给孩子身体带来很大的危害。

2.乱吃退烧药

有的父母发现孩子发高烧，第一反应就是找来退烧药给他吃。但育姐要提醒大家，服用退烧药一定要在医生的指导下进行，千万不要盲目服用。

3.酒精擦身

酒精擦身这种降温法在民间流传已久，但育姐不建议大家给孩子使用。酒精在挥发过程中虽然可以带走热量，但它会使皮肤下毛细管血管收缩，导致体内热量增加，反而让体温加速上升。如果酒精涂抹过多，孩子还有可能出现酒精中毒的现象，严重威胁身体健康。

小孩发高烧正确的降温方法

那么，到底怎么做才能正确帮孩子降温呢？

1.根据体温对症处理

发现孩子发烧，应首先给他量体温，然后根据体温高低采用不同的降温法应对。孩子发烧体温不高，大家要给他多喝水，并采用物理降温法帮助孩子退烧；孩子发烧体温超过39℃，建议大家及时带他去医院就诊，并在医生的指导下服用退烧药。

2.吃易消化食物

孩子发烧时肠胃功能较弱，大家应给他吃一些有营养易消化的流质食物，比如面条、稀粥等。请注意，大家给孩子喂饭时不要用嘴吹，也不要咀嚼后喂给孩子，以免发生交叉感染，加重孩子病情。

3.保持空气流通

孩子发烧期间，大家要经常开窗通风保持空气流通，让他呼吸新鲜空气促进身体康复。另外，要将孩子卧室温度保持在18℃-20℃，同时给孩子多喝水。

小孩发高烧怎么办？大家一定要摒弃错误的退烧方法，采用正确的方法帮助孩子退烧。

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