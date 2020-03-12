亲子关系再好，也别当着娃的面做这事！

父母都非常爱自己的孩子，希望能和他们亲密无间。但育姐要提醒大家，父母可以亲近孩子，但不能毫无保留，像在孩子面前更换衣服这种事就千万不能做，以免对他的身体发生带来不良影响。下面就一起来了解这方面知识吧。

妈妈当面换衣，对孩子的影响可不小

妈妈经常在孩子面前换衣服，会给孩子带来不小的不良影响，赶紧来了解下：

1.无意中做出出格行为

妈妈的这种不避嫌行为会让孩子无法意识到男女有别。他们会错误的认为，看别人的身体或者在别人面前裸露身体是一件小事，没什么大不了的。

孩子有以上这些行为，在别人看来十分出格，但孩子自己根本没有意识到，会严重地影响他的人际交往。

2.对异性身体十分好奇

妈妈经常在孩子面前换衣服，孩子会发现大人的身体和自己的身体的不同之处，进而探究起男女的身体构造。孩子为了满足自己的好奇心会自己寻找答案，在这个过程中，他有可能接触到黄色书刊或视频。

3.无法接受父母的隐瞒

妈妈的这种做法会让孩子产生一种错误的认识，那就是父母在自己面前应该没有任何秘密。一旦孩子发现爸爸妈妈对自己有所隐瞒，就会认为他们在疏远自己，不爱自己了，产生孤独感和不安全感，不利于身心健康发展。

父母“避嫌”的正确姿势

为了避免对孩子产生不良影响，大家在生活中应注意“避嫌”：

1.别让娃接触裸体影像

孩子哭闹时，有的父母常常用看电视、玩手机的方式安抚孩子。孩子通过看电视、玩手机过早接触成人裸体影像，对孩子心理健康很不利。育姐建议大家，给孩子看电视、玩手机要有所限制，不能因为孩子哭闹就惯着他们。另外，孩子还小时看电视、玩手机也应在大人的监管下进行。

2.在孩子面前别随意

随着年龄的增长，孩子的身体发生了很大的变化，爸爸妈妈应注意自己在孩子的言行举止，不要过于随便，更不要当着孩子的面裸露身体或更换衣物等。大家要让孩子树立性别意识，教育他们不要在他人面前裸露身体，也不要让他人触摸自己的隐私部位。

3.多陪伴孩子

父母平常工作繁忙，但也要抽出时间陪伴孩子，和他们聊天交流。还有，大家要让孩子从小就知道男女有别，树立保护隐私的意识，发现孩子有不正确思想应及时引导。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)