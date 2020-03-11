吃鱼油有哪些好处，宝妈要知道！

鱼油是最常见的膳食补充剂之一。它富含ω-3脂肪酸，对健康非常重要。如果你很少吃油性鱼类，补充鱼油可以帮助你获得足够的ω-3脂肪酸。当然了，建议食补为主，如有需要最好在医嘱下补充膳食补充剂。

1.可能有助于心脏健康

心脏病是全世界死亡的主要原因。研究表明，多吃鱼的人患心脏病的几率要低得多。食用鱼或鱼油似乎可以降低心脏病的多种危险因素。鱼油对心脏健康的好处包括：

△ 胆固醇水平：它可以增加“好”的高密度脂蛋白胆固醇水平。然而，它似乎并没有降低“坏”的低密度脂蛋白胆固醇水平。

△ 甘油三酯：可降低甘油三酯约15-30%。

△ 血压：即使是小剂量，它也有助于降低高水平人群的血压。

△ 斑块：它可以防止引起动脉硬化的斑块，也可以使已经有斑块的人的动脉斑块更加稳定和安全。

△致命性心律失常：在有危险的人群中，它可以减少致命性心律失常事件。心律失常是在某些情况下可能导致心脏病发作的异常心律。

2.可能有助于治疗某些精神疾病

人的大脑由将近60%的脂肪组成，其中大部分是ω-3脂肪酸。因此，omega-3对正常的大脑功能至关重要。

有趣的是，研究表明鱼油补充剂可以预防一些精神疾病的发作或改善症状。例如，它可以降低那些有风险的人患精神病的可能性。此外，大剂量补充鱼油可以减少精神分裂症和双相情感障碍的一些症状。

3.有助于减肥

肥胖定义为体重指数(BMI)大于30。全球范围内，约39%的成年人超重，13%的人肥胖。这些数字在美国等高收入国家甚至更高。肥胖会显著增加患其他疾病的风险，包括心脏病、2型糖尿病和癌症。鱼油补充剂可以改善肥胖人群的身体组成和心脏病的危险因素。

4.有助于眼睛健康

就像你的大脑一样，眼睛依赖于ω-3脂肪酸。有证据表明，没有足够的ω-3脂肪酸的人患眼病的风险更大。此外，老年人的眼部健康开始下降，这可能导致年龄相关性黄斑变性(AMD)。吃鱼可以降低患AMD的风险，但是鱼油补充剂的结果不那么令人信服。

5.减轻炎症

炎症是免疫系统对抗感染和愈合伤口的方法。然而，慢性炎症与严重疾病有关，如肥胖、糖尿病、抑郁症和心脏病。由于鱼油具有抗炎特性，它可能有助于治疗慢性炎症。此外，鱼油补充剂可以显著减少类风湿关节炎患者关节疼痛、僵硬和药物需求，这会导致关节疼痛。

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