孕期糖尿病有多常见？对胎儿影响大吗

近年来，糖尿病发病率不断增加，孕妇就是糖尿病的高发人群。不少准妈妈在孕期得了糖尿病，担心会影响腹中的胎宝宝。下面一起来了解一下相关知识。

糖尿病有哪几种类型？

糖尿病是一种疾病，会影响人体将食物转化为能量的方式。常见糖尿病主要分为三种类型：1型，2型和妊娠糖尿病。

1型糖尿病，身体不产生胰岛素。胰岛素是一种激素，可以帮助血糖进入细胞以获取能量。2型糖尿病，人体会产生胰岛素，但不能很好地利用它。

妊娠糖尿病，是在怀孕期间发展的一种糖尿病。

糖尿病在怀孕期间有多常见？

在美国，约1%至2%的孕妇患有1型或2型糖尿病，约6%至9%的孕妇患有妊娠糖尿病。近年来，怀孕期间的糖尿病有所增加。最新的研究发现，从2000年到2010年，妊娠糖尿病孕妇的百分比增加了56%，妊娠前1型或2型糖尿病的女性增加了37%。

怀孕期间，糖尿病的发病率因种族和种族而异。比如，亚洲和西班牙女性的妊娠糖尿病发病率较高，黑人女性在怀孕期间，1型或2型糖尿病发病率较高。

患有糖尿病，是否会影响怀孕？

怀孕期间的糖尿病(包括1型，2型或妊娠糖尿病)，其实会对孕妇和胎儿的健康产生负面影响。患有1型或2型糖尿病的女性，在怀孕时高血糖会增加婴儿的先天缺陷、死产和早产风险。

此外，不管患有哪种类型的糖尿病，都会因为高血糖的问题，增加剖宫产的风险。同样，也增加了超重婴儿出生的风险，并且宝宝将来会发展为肥胖或2型糖尿病的风险。

患有糖尿病该怎么办？

1.怀孕前

对于患有1型或2型糖尿病的女性，怀孕之前一定要去看医生。根据医生给的建议，做好前后的预防性保健工作。一般医生都会根据血糖水平变化，调整监测和药物治疗，以及检查和治疗相关健康问题(例如高血压)。

2.怀孕期间

正视糖尿病，不但可以保证母体健康，也有助于孕育健康的宝宝。想要控制孕前糖尿病，就要坚持看医生，经常监测血糖水平。

孕前患有糖尿病的女性，建议遵循医生或营养师制定的健康饮食计划，进行体育锻炼。如果有需要，可以按照医生建议服用胰岛素。

3. 怀孕后

怀孕后患有妊娠糖尿病的女性，产后还有可患上2型糖尿病。如果发现自己患有妊娠糖尿病，切记要在宝宝出生后4至12周内，去医院做一次糖尿病检查。

当然，如果孕期身体状况良好，没有出现妊娠糖尿病，也建议一年做一次检查，以确保血糖水平在健康范围内。

如何降低2型糖尿病风险？

想要远离2型糖尿病，建议大家按照以下步骤操作：

1.达到健康的体重指数

肥胖是糖尿病的重要危险因素。即使减掉几斤也可以帮助预防2型糖尿病。

2.坚持运动

每天至少要锻炼30分钟，每周至少5天。当然，也可以将活动分解成开来，比如每天3次快走10分钟。

3.饮食健康

适当多吃水果和蔬菜，控制脂肪的摄入量，最好每天不超过卡路里的30%。除此之外，严格控制摄入量，也有助于减轻体重和预防2型糖尿病。

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