宝妈抱幼子跳轨自杀，乘客竟抱怨其耽误出行

据阿根廷媒体Infobae报道，3月7日，墨西哥首都墨西哥城发生一起悲剧，一名妈妈抱着2岁儿子跳下站台，被地铁列车当场撞死。因为这起悲剧，墨西哥城地铁3号线暂停运营几个小时。

妈妈抱2岁儿子跳轨自杀，地铁暂停运营数小时

据了解，这名妈妈现年28岁，育有两个孩子，分别是12岁的大儿子和2岁的小儿子。据现场一名目击者透露，这名妈妈带着2个儿子来到地铁站，她先跟大儿子交代了几句，当地铁进站时，她抱着2岁小儿子跳下站台。

这名目击者表示：“当时我就在现场，那个大一点的孩子一直在哭，他悲惨的哭声让我一辈子都忘不了。”事发后，12岁的大儿子地铁站工作人员求助，希望能救出妈妈和弟弟。

随后，地铁公司在推特上表示，经过医护人员检查，这名妈妈和她2岁儿子当场丧命。目前，这对母子的遗体已经被运走。据悉，根据地铁站的相关规定，想要移走尸体需要先断电，才能跳下铁轨进行操作。为此，地铁三号线暂停运营了好几个小时。

乘客抱怨耽误出行，12岁大儿子被接走照顾

然而有一名目击者在社交媒体上表示：“让人感到震惊的是，发生这样一起悲剧，地铁站里其他围观乘客竟然在吐槽这名妈妈阻碍交通，影响了他们出行。这名妈妈有可能是患有精神疾病，或者受不了某种严重打击才选择自杀，这些人却毫不体谅。”

事发后，墨西哥城总检察官办公室的工作人员赶到现场展开调查，并将12岁的大儿子带走照顾。目前，墨西哥城相关部门正在与孩子的其他亲属取得联系，以便尽快安置孩子。

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