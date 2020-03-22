爸妈做好这些事，孩子拥有快乐童年

作为孩子的父母，大家要尽可能多的陪在孩子的身边，给他一个快乐的童年。在陪伴孩子过程中，大家要做好以下几件事，赶紧来看一看吧。

1.经常拥抱孩子

研究表明，父母经常拥抱孩子，会给孩子的心理健康和身体健康带来很大好处。因此，大家趁着孩子还小，抓紧机会多多拥抱他们吧，等到孩子慢慢长大，拥抱的机会就很少了。

2.坚持和孩子交流

成长过程中，孩子需要经常和爸爸妈妈交流沟通，享受愉快的亲子时光。大家白天工作忙没时间陪孩子，到了晚上可要坚持陪孩子说话，不要只顾着玩手机、看电视。

3.和孩子玩创意游戏

爸爸妈妈和孩子一起玩创意游戏有三点好处：其一，发现孩子的兴趣爱好，方便日后培养；其二，提升孩子想象力、智力和语言能力；其三，增进亲子感情，让孩子更爱自己。

4.记录有趣的“童言童语”

孩子学说话时，常常会说出一些很有意思的话语来，逗得爸爸妈妈开心不已。大家要把这些童言童语记录下来，给将来留下美好回忆。

5.充分尊重孩子意愿

有的父母常常会跟孩子说这样一句话：“你还小不懂事，还不能自己决定”或者“大人比你懂，听爸爸妈妈的”。 但育姐要告诉大家，孩子的想法和意见如果经常被忽视，会使他丧失安全感，不利于今后的健康成长。大家要放下家长的架子，认真倾听孩子的想法和意见。

6.给孩子拍照、拍视频

孩子成长过程中，有很多美好瞬间和有意义的时刻，大家要用照片和视频记录下来。等孩子长大后，可以拿出这些照片和视频一起欣赏，回顾家庭的温馨。

7.对待孩子要宽容

网上流行这样一种说法：“对孩子期望越高，他就越容易获得成功”。其实，这种说法是错误的。父母对孩子期望越高要求越严，会使孩子对父母产生畏惧心理，不愿意和父母亲近。长此以往，会给亲子关系带来严重的负面影响。

所以，大家对待孩子的行为表现要宽容一些，在孩子犯错后，要及时指出正确方向，避免他再次犯错。

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