孩子为何会焦虑不安？这很正常哦~

孩子有时会表现出焦虑、忧虑和恐惧，这是正常的情况。在大多数情况下，孩子有这些情绪和表现的时间很短暂，不会持续太久。下面让我们一起来更进一步了解孩子。

焦虑、忧虑和恐惧

其实，忧虑和恐惧是不同的焦虑形式。恐惧通常发生在孩子害怕现在的情况。忧虑通常发生在孩子想到过去或未来的情况时。

事实上，不同的焦虑往往在不同的阶段发展。婴幼儿经常害怕吵闹的声音、陌生人和分离。学龄前儿童可能开始表现出对独自生活和黑暗的恐惧。

学龄儿童可能害怕超自然事物(如鬼魂)、社会状况、失败、批评或测试，以及身体伤害或威胁。婴幼儿一般不担心这些事情，因为他们通常不会想象未来和可能发生的坏事。这就是为什么八岁以上的孩子更容易担心的原因。

随着年龄的增长，孩子们也会担心不同的事情。在幼儿时期，他们可能担心生病或受伤。年龄较大的孩子，注意力会放在很多地方。例如，他们可能会考虑很多关于战争、经济、家庭关系等问题。

儿童焦虑类型

1.社交焦虑

社交焦虑是指孩子必须与他人互动，或成为关注焦点的情况下的恐惧和担忧。

社交焦虑症孩子可能认为别人会觉得自己很糟糕或嘲笑自己，他们害羞或退缩，与其他孩子交往或参加团体有困难。

2.分离焦虑

分离焦虑是孩子在不能和父母或看护人在一起时所经历的恐惧和焦虑。

有分离焦虑症的孩子可能有以下表现：与父母或看护人分开时的抗议、哭泣或挣扎；担心受伤或发生意外(他们可能担心父母或自己)；拒绝自己去幼儿园或学校；拒绝在没有父母或照顾者的情况下在别人家睡觉。

3.普遍性焦虑

有普遍焦虑症的儿童往往会担心生活的许多方面——从一起玩耍的小伙伴到世界性的活动。

普遍焦虑的儿童不仅可能会担心诸如健康、作业、成绩、金钱、安全、世界大事等等，追求完美，还会害怕在课堂上提问或回答问题，害怕新的或不熟悉的情况，寻求持续的安慰。

如何安抚焦虑的孩子？

首先，请承认孩子的恐惧，不要忽视或忽略它。其次，温柔地鼓励孩子去面对他担心的事情，但不要强迫他面对不想面对的情况。再次，等到孩子真正感到焦虑，然后你才介入帮助。

还有，大家应该做的是表扬孩子勇敢面对他害怕担心的事情，而不是因为他害怕而批评他。记住，千万别给孩子贴上“害羞”或“焦虑”的标签哦~

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