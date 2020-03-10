get这几点，让一家人更有爱

幸福的家庭有着牢固的家庭纽带。作为家庭的主导人物，父母必须负责加强和保护这些纽带。大家可以通过以下这些基本的实践来建立稳固的基础，加强你的家庭关系。

安排家庭活动

也许一周一次，让全家人在一起进行一个有趣的活动。最好将时间固定下来，这样大家就会先把时间预留出来。如果你要计划一天的旅行，试着至少提前一个月去做。把它贴在家庭日历上，确保大家知道这个计划，特别是成年人和大孩子，这样他们就不会制定其他计划。

一起吃饭

研究表明，一起吃饭有助于加强沟通。选择一周中的几个晚上，每个人都聚在餐桌旁。要求是不允许打电话或玩手机。大家享受这顿饭，一起聊聊天。如果因为日程安排太忙，你们很难聚在一起，那就吃早餐吧。

做家务

让打扫家成为全家人的责任。创建一个杂务列表，让所有人都参与。请设定一个人人都能同时处理家务的时间。如果孩子需要更多的灵活性，给他们一个完成家务的最后期限。

制定家规

这是老生常谈的话题，但它是有效的。一份家庭使命声明可以提醒每个家庭成员核心价值观，既简单又有趣。大家不妨把使命宣言放在家里的显眼位置，经常读和谈论它。

开家庭会议

家庭会议是每个人互相了解、表达不满或讨论未来计划(比如度假)的好时机。这些活动可以是预定的，也可以是即兴的，如果家人有需要，可以允许他们召开会议。如果你有一个大家庭，你可能还想从问是否有人有什么“议程”开始。写下每个人都想谈论的内容，然后逐一讨论。

鼓励支持

家庭支持是很重要的，你可以建立这种纽带，让孩子一辈子都能维持下去，即使他们在你这个年纪。鼓励每个人了解对其他人重要的事情，并在好的和坏的时候互相支持。工作顺利时分享，问孩子他们的测试进行得如何。对了，大家可以一起做一些特别的事情，来庆祝取得好的成果。

慢慢来

养育子女是你每天必须履行的一项巨大责任。事实上，当你为自己花点时间的时候，你会成为一个更好的父母。休息一下，读一本书中的一章，或去聚会等等。做一些你喜欢的事情，即使只是几分钟。

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