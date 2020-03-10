产后贫血影响大，新妈千万别忽视！

一些产妇由于在生产过程中出血过多，在产后出现贫血的症状。如果出现这种情况除了不利于产后身体恢复，在哺乳方面也会受到一定的问题，进而影响宝宝的健康。因此，大家一定要重视起来。下面我们就共同了解一下相关知识。

产后贫血的危害

1.不利于产后恢复

产妇在分娩时消耗大量能量，产后身体比较虚弱。如果还产后贫血，会使得产褥期变长，身体在很长一段时间都不能够恢复，同时抵抗力随之下降，容易出现发烧、感染等状况。

2.不利于哺乳以及宝宝健康

咱们提倡建议母乳喂养，主要是因为母乳营养价值高，可以满足宝宝生长发育所需。然而如果产妇有贫血问题，那么身体虚弱产奶量受影响，还可能奶水中含铁量较低。这么一来，宝宝就很难从母乳中获得足够全面的营养，宝宝就容易患上感染性疾病，身体及智力发育会受到不同程度的影响。

造成产后贫血的原因

1.孕期时已经贫血

有些产妇孕期时已有贫血问题，至于原因是多方面的。如果这些产妇在生产过程中又大量出血，就会导致贫血情况加重。

2.产时贫血

还有些产妇在孕期并未出现贫血的症状，但是由于生产时出血量过多导致产后贫血。这种情况下，产后贫血分为轻度、中度以及重度。如果产妇只是轻度产后贫血，只要注意饮食即可。如果是中度，那么饮食以外还要服药。如果是重度的话，就要输血治疗了。

产后贫血的症状

1.手脚冰凉

如果新妈妈在生产过程中大量出血，新陈代谢速度会变慢，进而造成贫血，常会出现没有食欲，容易劳累，头晕等现象。如果在天气比较冷时生产，容易出现手脚冰冷、麻木的情况。

2.面色苍白

新妈妈产后贫血很直接的一个表现就是面色发白。如果情况比较严重，甚至出现水肿、心悸等症状。

3.内分泌失调

如果新妈妈产后贫血并长时间没有通过饮食或者药物进行有效治疗，那么不仅恢复期变长，而且身体抵抗力也会下降，甚至导致内分泌失调。

4.母乳不足

这一点上文提及。如果产妇产后贫血，除了自身健康难以保证，产奶量以及奶水含铁量也会不足，很难给宝宝提供给足够、全面的营养。这样一来宝宝就会由于营养不足导致抵抗力下降容易生病，身体及智力发育也会受到一定的影响。

产后贫血怎么办？

1.配合医生治疗

导致产后贫血的原因有很多，如果产妇有这个情况，应及时去医院查明病因，并听从医生的建议配合治疗。举例说明，如果是缺铁性贫血除了要及时补铁，那应该查出什么原因导致并解决掉。

上面讲的是对因治疗。很多时候医生会对症治疗。如果失血过多的话，医生会考虑先帮产妇恢复血容量，并输入红细胞。

2.饮食调理

在治疗产后贫血时，大家还应该注意食补。平时应均衡膳食，吃各种不同食物，以达到全面的营养调理，可不要偏食、挑食哦~

当然，可以适当多吃一些黑木耳、黑芝麻、紫菜、胡萝卜、红枣等食物。此外，辛辣、油腻的食物最好不要吃，浓茶、酒类等饮品也别喝。

最后提醒大家，孕期时要做好产前检查，以便将贫血扼杀在摇篮里。毕竟只有在保证自己身体健康的前提下，才能更好地照顾宝宝，使宝宝能够健康成长呢~

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