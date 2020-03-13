想给BB断奶？这个春天顺其自然来吧

说到断奶这个问题，很多妈妈都是一肚子苦水，也是绝大多数母乳宝宝不得不面对的经历。不少妈妈们每次都是下定决心，但看到宝宝撕心裂肺的哭闹，总是屡战屡败。

如果继续给宝母乳喂养，断奶之路遥遥无期。如果狠心暴力断奶，又担心宝宝身心都难接受，还真是左右为难。那么，到底要如何断奶，才能让宝宝顺其自然地接受呢?

找准时机

1.春秋是断奶好时机

宝宝断奶的时机一定要选对，才能有助于宝宝的健康。不能在天气炎热、或者过于寒冷的时候给宝宝断奶。因为这个季节孩子的抵抗力比较弱，如果突然断奶会影响他们的身心健康。

建议选择宝宝精神状态良好的春秋季节断奶，让宝宝有充足的能力来应对这些变化。

2.断奶先要看宝宝身体状况

很多妈妈在给宝宝断奶的时候，总是根据的自己的节奏来，很少照顾到宝宝的身心状况。

其实经常带娃的妈妈都知道，宝宝身体不舒服的时候，总会出现黏人的情况。如果在这个时候强行断奶，除了会让宝宝更加闹人之外，还不利于宝宝的身体健康，对母乳之外的时候出现”排斥”情况。

掌握秘诀

1.逐渐减少喂奶的次数

要想科学有序地实现断奶计划，首先要逐渐减少喂奶的次数。在减少宝宝母乳喂养的同时，也要增加辅食的喂养次数，以满足宝宝的营养需求。等到宝宝消化吸收稳定的时候，在此基础上再逐渐减少母乳量。

2.减少次数同时增加辅食

如果宝宝白天平均吃5-6次，那么可以减少到一天2-3次，让宝宝慢慢适应再戒掉。

不少宝宝有奶睡的习惯，那么断奶的过程就比较困难。建议家长白天带宝宝多做一些活动，等宝宝困极的时候再哄睡。当然，在减少宝宝吃奶次数的同时，自然要给宝宝添加合适的辅食或奶粉。

3.减少对乳头的刺激

断奶期间，要尽量减少对乳头的刺激，不要用力挤压乳头，以免刺激乳汁分泌，导致乳房出现胀痛的情况。其次，也要减少下奶食物的摄入，尤其是鲫鱼汤、猪蹄汤、鸡汤等下奶汤水，甚至日常连水也要适当少喝一些。

注意事项

1.拒绝突然断奶

断奶是一个循序渐进的过程，也是宝宝慢慢适应的过程。突然断奶对宝宝是不好的额，不但会让宝宝的内心感到惶恐不安，顿时失去安全感。同时，也会给妈妈的乳房带来各种炎症，比如我们常说的乳腺炎之类。

2.断奶重在坚持

有经验的妈妈都知道，给宝宝断奶这个过程很痛苦。如果断奶的过程越不坚定，持续的时间也就越长，宝宝就会越发依赖母乳。所以如果一旦决定给宝宝断奶，就要坚定信念你。即使宝宝出现哭闹的情况，妈妈也要“狠下心”不喂。

给宝宝平稳安全地断奶，对妈妈和宝宝都是很很重要的事情。想要宝宝顺其自然地接受断奶，建议逐步减少宝宝的喂奶次数，以及每次喂奶分量，直到彻底地断奶。

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