新手爸妈初次给宝宝洗澡，需要注意什么？

很多家长觉得宝宝的身体很干净，第一次洗澡不用太着急。尤其是天冷时出生的宝宝，洗一次澡更是麻烦的不得了。于是很多父母，干脆给他们推迟1个多月。

其实在欧美国家，很多妈妈基本会在宝宝出生的一周内，帮他们完成初次沐浴体验。这是因为宝宝的皮肤有很多褶皱的地方，每日失去的水分也比较多，非常容易堆积皮屑、脂溶性污垢等问题。及早和给宝宝洗澡，其实也是让宝宝感受抚触，强化亲子交流的一个过程。

宝宝出生后，什么时候可以洗澡?

其实在医院生完宝宝之后，医生可能收拾完就会给宝宝开始洗澡了。

不过，世界卫生组织(WHO)建议，新生儿第一次洗澡的时间，最好在出生24小时之后。世卫组织解释说，延迟的这段时间，可以帮助宝宝调节血糖和体温，促进结合，提高母乳喂养的成功率，而且还可以防止婴儿皮肤干燥。

出院回家后，多久能给新生儿洗澡?

当宝宝出院之后，大部分脐带需要2周之后才慢慢愈合脱落。这期间，建议新手爸妈用湿毛巾或者洗澡海绵，给宝宝擦拭一下即可。等到脐带端完全脱落的时候，再把宝宝放到浴盆里洗浴了。

当然，如果发现宝宝的脐带愈合情况不是很好，甚至出现化脓出水的情况，要及时寻求医生的帮助。

第一次给宝宝洗澡，需要准备什么?

第一次给宝宝洗澡，很多新手爸妈都会害怕。因为你还不知道如何面对眼前这个小人，更不知道他们在水中会有怎样的反应。不过相信不用多久，父母和宝宝都会逐渐熟悉整个沐浴过程，而且给宝宝洗的干干净净。

为了让洗澡的过程不手忙脚乱，建议新手爸妈要提前准备好所有物品。比如：

◇ 婴儿沐浴露，也可以是沐浴露洗发水二合一

◇ 两块干毛巾或一条浴巾

◇ 两条湿毛巾

◇ 浴桶和适温洗澡水

◇ 棉球N个

◇ 沐浴棉球或洗澡海绵

◇ 尿布、纸尿裤

◇ 宝宝需要换洗的干净衣物

给新生儿洗澡的具体步骤

当洗澡的物品准备齐全之后，就可以给宝宝洗澡了。不过需要记住的是，也许宝宝第一次洗澡很排斥，也会大声哭闹。不用担心，这机会是每个宝宝的必经之路。等宝宝适应了之后，便会很享受这套洗澡的仪式。

1.洗脸

很多宝宝还不习惯脱衣服的过程，也会因为环境有点冷儿抓狂哭闹。建议爸妈还没给宝宝脱衣之前，最好先清洁他们的脸部。

用一块浸湿的海绵或者毛巾，从内角开始慢慢擦拭眼睑。需要注意的是，每只眼睛只使用一个棉球，不建议重复使用。然后再重新浸湿一个新棉球，仔细清洁鼻子的周围。需要注意的是，给宝宝清洁脸部的时候，不需要用肥皂或者沐浴露，清水即可。

2.清洁耳朵

宝宝耳朵的外部轮廓，也要使用湿棉签或者毛巾。即使发现宝宝的耳朵内部有点脏，也不要随意把湿毛巾或者棉签放进去。宝宝即使睡觉的时候，也会突然动来动去，避免刺破他们的耳膜。

3.洗头

新手父母给宝宝洗澡的过程，也是比较吃力的。首先要支撑好宝宝的脊椎，并且把头部稍稍往后仰。然后同温水浸湿宝宝的头部，挤一点沐浴露轻轻擦洗。然后用湿毛巾把泡沫冲洗掉，最后再用干毛巾擦干净。

4.全身

完成了以上这些步骤，就可以脱下宝宝的衣服，然后让他平躺在浴盆的垫子上。浸湿全身后，再在柔软的毛巾上放一些婴儿沐浴露，轻轻擦洗宝宝的全身。给宝宝选择的沐浴露要天然无添加，避免刺激性沐浴露对宝宝肌肤造成伤害。

清洗全身的时候，要从脖子到躯干到四肢逐步进行，尤其是皮肤褶皱处更要认真清洁。清洁之后，先用湿毛巾把沐浴露或者肥皂洗干净，然后用毛巾将婴儿重新包裹。注意，不要清洗脐带残端，最好让它随时保持干燥。

5.擦干并涂上乳液

宝宝洗完澡时候，如果没有做好保暖措施很容易感冒。建议家长及时用干燥的浴巾，把宝宝包裹起来，抱到温暖的房间里去。最后再给宝宝擦上润肤乳，有事宝宝容易出湿疹的地方，更要擦拭干净，病图上护肤霜。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)