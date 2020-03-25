宝宝咳嗽怎么治？这四件事一定要牢记在心！

春季气温变化较大，很多宝宝扛不住这忽冷忽热的气候，受凉生病出现了咳嗽症状。那么，宝宝咳嗽怎么治？其实，大家只要在饮食上做好4件事，就可以帮助宝宝缓解咳嗽症状，赶紧来看一看吧。

1.不吃补品

宝宝感冒咳嗽期间，有的父母会给他吃各种补品，想要提高他的抵抗力，加快身体康复。但育姐要告诉大家，宝宝咳嗽期间吃补品有害无益，反而会使内火加重，让咳嗽变得更加厉害。

2.不吃凉性食物

宝宝咳嗽期间吃凉性食物容易肺气闭塞，导致咳嗽加剧，难以恢复。宝宝咳嗽常常伴有痰液，而痰液多少与脾脏功能有很大关系。如果宝宝咳嗽时吃了凉性食物，会影响脾脏功能，从而让呼吸道产生更多痰液，引发更多的不适。

3.不吃糖分高的食物

甜食或含糖量较高的食物，受宝宝们的喜爱，而有的父母为了让宝宝乖乖吃药，就用糖果或其他甜食来奖励他们。但是宝宝咳嗽期间食用糖分过高的食物，会让体内湿气加重，难以排出，导致咳嗽变得更加严重。

4.多给宝宝喂水

大家在宝宝咳嗽期间要多给他喂水，多喝水不仅可以补充体内流失的水分，加快排毒，还能稀释痰液方便咳出。如果宝宝已经开始吃辅食了，大家还可以给他喂蔬菜汁或米汤。

TIPS：宝宝感冒咳嗽期间能吃肉吗？

宝宝感冒咳嗽期间，吃油腻食物和荤腥食物容易生痰，吃海鲜类食物还会引发过敏反应，让咳嗽变得更加厉害，但这并不是意味着宝宝不能吃肉类食物。

大家可根据宝宝的身体情况适量吃一些鸡肉，而虾肉、鱼肉等海鲜类食物容易滋生痰液，让咳嗽变得更厉害，不建议给宝宝吃。

宝宝咳嗽怎么治？大家除了在医生的指导下配合治疗外，在日常饮食上还要牢记以上这些注意事项。相信宝宝在父母的悉心呵护下，一定能早日恢复健康。

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