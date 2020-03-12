98%美国幼儿糖摄入过多，别让隐形糖伤害娃！

美国《营养学杂志》的一项最新研究揭示了美国婴幼儿摄入糖分的趋势。根据研究，98%的幼儿和3成的婴儿每天摄入某种形式的糖，而美国心脏协会建议2～18岁的儿童每天只能摄入36g以下的糖，至于2岁以下的孩子最好是一点糖也不摄入。

婴幼儿糖摄入过量毁健康

这项研究的项目主管基尔斯滕·赫里克(Kirsten Herrick)提醒，父母一定要注意孩子的糖摄入量！他在接受《营养与营养学杂志》的采访时说：“儿童摄入的糖分与不良的健康状况有关，如蛀牙、哮喘、肥胖、血压升高和血脂谱异常。”

赫里克解释说：“这些关联是否存在于更幼年的孩子身上还没有被研究过。”这项研究的目的是关注饮食中的一个方面——婴幼儿添加糖的消费量——这可以为饮食指南提供信息”。

找到最大的罪魁祸首

研究人员检查了健康和营养检查调查(NHANES)，对2011年～2016年0～11个月和12～23个月的儿童样本进行了分析。他们发现，6～11个月大的婴儿大多通过摄入婴儿零食、烘焙食品和调味酸奶(不包括母乳或婴儿配方奶粉中的糖)来摄入额外的糖分。对于12～23个月大的幼儿来说，最大的罪魁祸首是水果味饮料、糖果以及甜点烘焙产品。

尽管有人建议2岁以下的孩子根本不要添加糖，但研究人员发现，2岁以下的婴幼儿平均每天摄入6g糖，而12～23个月大的孩子每天摄入约36g糖。

不同种族糖的消费不一样

虽然收入水平和性别等因素没有影响结果，但研究表明，糖的消费确实因种族而异。赫里克解释说：“我们没有发现性别、家庭收入水平或监护人对糖的额外消费有任何差异。”然而，我们确实发现了不同种族的糖分消耗量的差异。例如，亚洲(在美)幼儿每天摄入的糖分最少，约为22.2g，黑人(在美)幼儿每天摄入的糖分最多，约为49.2g。”

不过，这项研究确实显示了一个好的方面：过去五年来，婴幼儿的糖摄入量有所下降。虽然这是一件好事，但赫里克提醒说，随着孩子年龄的增长，在他们生命早期额外添加糖分可能会对他们的饮食产生长期的负面影响。研究表明，饮食模式建立在生命早期，形成于后来的饮食模式。

警惕生活中的“隐形糖”

你担心孩子的糖摄入量增加吗?美国疾病控制中心建议在孩子的饮食方面限制以下食物：

1.非果汁饮料，如苏打水和运动/能量饮料

2.果汁饮料(含100%果汁)

3.谷类甜食，如点心蛋糕和饼干

4.乳制品甜点，像布丁

5.糖果

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