非洲一新生儿脖子被助产士拽断，现场惨不忍睹

据肯尼亚《国家日报》报道，3月4日，非洲国家乌干达发生一起医疗事故，一名助产士在给产妇接生时操作不当，导致新生儿脖子被扯断当场身亡。

助产士接生时态度恶劣，新生儿头部被扯断

据了解，一名21岁孕妇怀孕足月后出现临产征兆，来到乌干达布隆比第三健康中心待产。可是这名孕妇在健康中心里等了四天，都没有医护人员为她接生。

孕妇的家人实在无法忍受便向医院反映，如果再不帮产妇接生，就把她转移到红十字会机构分娩。3月4日中午时分，医院终于派来助产士帮助孕妇接生。

据孕妇回忆称，分娩过程并不顺利，婴儿的腿部先出来了，但肩部以上卡着就是出不来。助产士工作态度消极，拉了一下宝宝的腿便坐在一旁休息，甚至让生了一半的孕妇赶紧走。后来，她叫来一名老助产士帮忙。没想到老助产士的动作更加粗暴，一边抓着宝宝身体扭动一边往外拉，结果宝宝生出来了，但头被扯断了。

民众要求加强助产士培训，警方介入展开调查

孕妇的丈夫表示：“当时孩子只出来一半，助产士不停地拉扯。在这个过程中，孩子死了。我们的孩子死的太惨了。希望政府好好培训这些人！”令人气愤的是，助产士声称宝宝生出来还活着。

此事曝光后引发民众的广泛关注，民众要求政府加强对助产士的接生培训，当地村长表示：“医院负责人和助产士都应该换人。”

新生儿的尸体被送去尸检后，已经被家人接回安葬了。警方表示，正对助产士是否存在玩忽职守行为展开调查。据当地人透露，在最近三个月内，已经有两名妇女和两名宝宝在这家医院里离世。

记者想要采访这家医院的医护人员和相关部门工作人员，但未果。

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