尿布疹迟迟不好？可能是真菌感染引起！

引起宝宝尿布疹的原因有很多，通常是由于皮肤受刺激或酵母菌感染引起，4到15个月大的婴儿容易中招。如果宝宝的尿布疹迟迟不好，用了护臀霜没什么效果，那么可能是酵母菌感染引起。下面教大家如何发现应对酵母菌引起的尿布疹。

酵母菌感染尿布疹的原因

其实，我们身上有大量无害的酵母菌（真菌），比如口腔、内脏、皮肤或阴道内。这种酵母菌感染引起的尿布疹可以发生在任何宝宝身上。

酵母菌在温暖潮湿的环境中生长，所以在尿布下是它生长的理想环境。有几个因素可能会增加宝宝患这种尿布疹的风险。其中包括：

小屁屁没有保持干净和干燥；尿布疹未经治疗两天或两天以上，可变成继发性酵母菌感染；宝宝正在服用抗生素，或者你正在母乳喂养，并且正在服用抗生素，这些抗生素会通过母乳传递给宝宝；经常大便或腹泻；有鹅口疮，口中有酵母菌感染；尿布太紧摩擦皮肤。

酵母菌感染尿布疹的症状

皮疹深红色，稍隆起，有明显的边界。边界外可能有红色的小肿块或丘疹。皮肤可能很敏感、流脓，但当脓疱或丘疹破裂时，局部可能会变得鳞状和片状。

经过两到三天的尿布疹治疗后，皮疹仍在持续扩散。感染发生在腹股沟部位的皮肤褶皱处。

酵母菌感染尿布疹如何护理？

如果孩子出现酵母菌感染，不一定要马上去看医生。大家可以通过采取以下措施，让婴儿局部的皮肤保持清洁和干燥，把这种感染引起的尿布疹消灭在萌芽状态：

1.保持干燥

给宝宝小屁屁一些暴露在空气中的时间，让他的皮肤透透气。可以把宝宝放在毛巾上，不使用尿布或任何护臀膏或药膏，一天来这么几次几次，时间越长越好。

在给宝宝换上干净的尿布之前，确保他的小屁屁完全干燥。你可以用棉柔巾轻轻蘸干，也可以让它风干。一般每两三个小时需要给宝宝换一次尿布，当然了一旦尿布弄湿或弄脏了最好就换一次。

如果你使用的是传统尿布，建议考虑暂时使用一次性尿布。

2.避免刺激

如果宝宝出现皮疹，最好不要用湿巾，以免湿巾中的成分会刺痛敏感的皮肤。大家可以使用柔软的毛巾、湿棉球或温水。

还有，不要给宝宝使用滑石粉或玉米淀粉。因为这么做可能进入宝宝的肺部，实际上也能使感染恶化。

3.日常清洁

鉴于存在酵母菌感染，大家更要注意帮助宝宝保持皮肤清洁。而大家每次给换尿布后一定要洗手，以减少感染传播到其他人或宝宝身体其他部位的机会。

如果你使用传统尿布，建议要用温和的肥皂清洗，以免刺激宝宝的皮肤，而且要清洗干净。至于衣物柔顺剂这些不建议使用，以免其中的化学物质和香味会使现有的皮疹恶化或引起新的皮疹。

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