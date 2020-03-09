产检时准妈最易犯这些错，你中招了吗？

为了顺利度过孕期，准妈妈一定要按时去产检哦~如此才能及时了解自身的健康情况和胎儿发育如何。此外，产检时大家最容易犯以下这些错误，希望各位都能避免。

1.拒绝做妇科检查

很多准妈妈认为孕期不能做妇科检查，担心做了可能会影响胎儿，甚至导致流产。

实际上，常规妇科检查没那么可怕，不仅不会造成流产，还能检测出准妈妈是否患有恶性宫颈肿瘤、生殖道是否感染等，确保大家更顺利度过孕期。

如果你还是害怕，可以和医生沟通下，让医生检查时动作轻柔一些。

2.孕早期不去医院检查

一些准妈妈们自行验孕后就在家养胎了，也不去医院检查。也有一些准妈妈认为孕早期很关键，能不做B超就不做，想着等建档后再去医院检查。

以上做法都不可取。因为孕早期的检查很重要，比如通过测量准妈妈的基础血压、基础体重，以及了解既往病史，医生会给出一些生活建议。再比如做B超可以排除宫外孕，确认胎儿在宫内存活。

这里提醒大家，孕早期是筛选高危妊娠、降低孕产期死亡率的关键阶段，请务必重视起来，按时产检。

3.去不同医院反复产检

部分准妈妈孕后特别紧张，有时候一个项目都到多个医院反复检查，生怕检查不准。

实际上，没有必要这么做。正确情况下，一般的项目没必要反复查。少数项目可能需要去大医院复查（这个医生会提醒你），结果可能会不一样。

4.非要去大医院找名医

如今，大家很看重生育，什么都想给孩子最好的，不少人连产检也一定要找当地最大的医院、最有名的医生。

这其实没有必要。要知道，大医院名医很难挂到号，预约排队要很久的。一般常规产假大家到正规医院去就可以了。

5.不定时产假

有些准妈妈不重视产检，一有个什么事或是纯碎犯懒就把产假计划取消了，甚至有人认为只要没有什么症状就不用做产检，所以经常该做的产检不做。

事实上，产检的项目、时间都是有科学依据的，可以更好的检测准妈妈和胎儿的身体情况。若是错过了产假时间，有些异常情况没有及时被发现，可能会应在准妈妈和胎儿的健康。

6.B超能少做就少做

在很多准妈妈看来，B超有辐射，会对胎儿应影响，所以能少做就少做。

其实，作为最常用的一种影像检查方法，B超很安全。它产生的并不是电离辐射，是不会危害人体的健康的，大家可以放心做B超，当然也没必要因此反复检查。

总之，孕期很多准妈妈都会犯以上的一些错误。知错能改善莫大焉，了解实情后，希望准妈妈们别再犯这些错误了。

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